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Слава Красовська: У другому сезоні «Кріпосної» пристрасті кипітимуть

09.07.2019

Серіал «Кріпосна» повертається 22 липня в ефір телеканалу СТБ! Неймовірна Слава Красовська зіграла у костюмованій драмі зухвалу дівчину Галю. Актриса поділилася секретами другого сезону масштабної картини. Чим здивує продовження серіалу «Кріпосна»? Читайте у матеріалі!

слава красовская крепостная

«Кріпосна» повертається! Вже 22 липня о 21:00 глядачі зможуть знову поринути у неймовірну історію кохання та зради. Відразу після повтору першого сезону стартує прем’єра другого. 

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Слава Красовська зіграла одну з головних ролей у костюмованній драмі — Галю. Глядачі не можуть стримати емоцій, адже так хочеться дізнатися, що чекає на улюблену героїню у другому сезоні «Кріпосної». Слава вирішила відкрити маленькі секрети та розповісти про продовження масштабної драми:

«Галя проявить свої інші якості. Ви ж не думаєте, що вона і справді таке стерво, яким хоче здаватися? Не буду робити спойлерів. Якби мені зателефонував Кіт Герінгтон і розповів, чим закінчиться «Гра престолів», я була би дуже обурена. Незважаючи на те, що мені зателефонував сам Кіт Герінгтон (сміється. — Прим. ред.). Але натяк ви зрозуміли — пристрасті кипітимуть».

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Слава Красовська відкрила лише завісу того, що чекає на глядачів. Зрозуміло одне: улюблений серіал «Кріпосна» зачепить серця багатьох, сюжет здивує та не залишить нікого байдужим! 

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