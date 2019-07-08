Юлія Ауг: Анна Сагайдачна — одна з улюблених партнерок на майданчику

Поки глядачі з нетерпінням чекають другий сезон костюмованої драми «Кріпосна», зірки серіалу проводять час разом. Так, Юлія Ауг зустрілася з Анною Сагайдачною. Як пройшло рандеву відомих актрис? Дізнайтеся у матеріалі!

На знімальному майданчику серіалу «Кріпосна» зібралися найкращі артисти сучасного кіно. У цій надзвичайно красивій драмі знялася відома актриса Юлія Ауг, яка зіграла Анну Червінську.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нещодавно Юлія зустрілася зі своєю колегою — Анною Сагайдачною, яка з’явилася в драмі в образі ніжної та доброї Наталі Дорошенко. Актриси вже давно знайомі і раді знову зустрітися перед прем’єрою другого сезону масштабного серіалу.

«Кріпосна» — один з найцікавіших проєктів. А Анна Сагайдачна одна з улюблених партнерок на майданчику і просто чарівна людина та дуже красива дівчина», — із захопленням розповідає Юлія Ауг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Анна розкрила таємницю зустрічі з Юлією. Виявляється, відомі актриси записали інтерв’ю, багато розповіли про костюмовану драму та розкрили секрети другого сезону. І скоро зустріч двох прекрасних артисток можна буде побачити в одному із сюжетів «Вікна-новини»:

«Ви ж пам’ятаєте чудову Анну Львівну з «Кріпосної»? Так ось, ми вже щосили готуємося до повтору першого сезону і прем’єри другого. І вчора ми з Юлею Ауг записали дуже сонячне інтерв’ю для програми «Вікна-новини». Сказати, що ми були раді бачити один одного, — це не сказати НІЧОГО! Впевнена, що наші флюїди щастя і добра долетять до вас навіть через екрани телевізорів!»

Нагадаємо, прем’єра другого сезону серіалу «Кріпосна» на телеканалі СТБ відбудеться відразу після повтору першого, який стартує вже 22 липня!

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