Юлия Ауг: Анна Сагайдачная — одна из любимых партнерш на площадке

Пока зрители с нетерпением ждут второй сезон костюмированной драмы «Крепостная», звезды сериала проводят время вместе. Так, Юлия Ауг встретилась с Анной Сагайдачной. Как прошло рандеву известных актрис? Узнайте в материале!

На съемочной площадке сериала «Крепостная» собрались лучшие артисты современного кино. В этой безумно красивой драме снялась известная актриса Юлия Ауг, сыгравшая Анну Червинскую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Недавно Юлия встретилась со своей коллегой — Анной Сагайдачной, которая появилась в драме в образе нежной и доброй Натали Дорошенко. Актрисы уже давно знакомы и рады снова встретиться перед премьерой второго сезона масштабного сериала.

«Крепостная» — один из самых интересных проектов. А Анечка Сагайдачная одна из любимых партнерш на площадке и просто очаровательный человек и очень красивая девочка», — с восхищением говорит Юлия Ауг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Анна раскрыла тайну встречи с Юлией. Оказывается, известные актрисы записали интервью, много рассказали о костюмированной драме и раскрыли секреты второго сезона. И скоро встречу двух прекрасных актрис можно будет увидеть в одном из сюжетов «Вiкна-новини»:

«Вы ведь помните восхитительную Анну Львовну из «Крепостной»? Так вот, мы уже вовсю готовимся к повтору первого сезона и премьере второго. И вчера мы с Юлечкой Ауг записали очень солнечное интервью для программы «Вiкна-новини». Сказать, что мы были рады видеть друг друга, — это не сказать НИЧЕГО! Уверена, что наши флюиды счастья и добра долетят до вас даже через экраны телевизоров!»

Напомним, премьера второго сезона сериала «Крепостная» на телеканале СТБ состоится сразу после повтора первого, который стартует уже 22 июля!

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