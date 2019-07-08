Юлия Ауг: Анна Сагайдачная — одна из любимых партнерш на площадке
Пока зрители с нетерпением ждут второй сезон костюмированной драмы «Крепостная», звезды сериала проводят время вместе. Так, Юлия Ауг встретилась с Анной Сагайдачной. Как прошло рандеву известных актрис? Узнайте в материале!
На съемочной площадке сериала «Крепостная» собрались лучшие артисты современного кино. В этой безумно красивой драме снялась известная актриса Юлия Ауг, сыгравшая Анну Червинскую.
Недавно Юлия встретилась со своей коллегой — Анной Сагайдачной, которая появилась в драме в образе нежной и доброй Натали Дорошенко. Актрисы уже давно знакомы и рады снова встретиться перед премьерой второго сезона масштабного сериала.
«Крепостная» — один из самых интересных проектов. А Анечка Сагайдачная одна из любимых партнерш на площадке и просто очаровательный человек и очень красивая девочка», — с восхищением говорит Юлия Ауг.
Анна раскрыла тайну встречи с Юлией. Оказывается, известные актрисы записали интервью, много рассказали о костюмированной драме и раскрыли секреты второго сезона. И скоро встречу двух прекрасных актрис можно будет увидеть в одном из сюжетов «Вiкна-новини»:
«Вы ведь помните восхитительную Анну Львовну из «Крепостной»? Так вот, мы уже вовсю готовимся к повтору первого сезона и премьере второго. И вчера мы с Юлечкой Ауг записали очень солнечное интервью для программы «Вiкна-новини». Сказать, что мы были рады видеть друг друга, — это не сказать НИЧЕГО! Уверена, что наши флюиды счастья и добра долетят до вас даже через экраны телевизоров!»
Напомним, премьера второго сезона сериала «Крепостная» на телеканале СТБ состоится сразу после повтора первого, который стартует уже 22 июля!