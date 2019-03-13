Юлия Ауг: биография, творчество и все новости об актрисе

Юлия Ауг сыграла в масштабном сериале «Крепостная» одну из важнейших ролей. Актриса поразила зрителей своей ролью в костюмированной мелодраме. Биографию и все о творческом пути Юлии Ауг читайте в материале.

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Полное имя: Юлия Артуровна Ауг

Дата рождения: 8 июня 1970 г.

Место рождения: Ленинград

Деятельность: актриса театра и кино, режиссер

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Детство и юность. Юлия Ауг провела свои детские годы в Эстонии, в городе Нарва. О творческой профессии даже и не думала. Юлия мечтала стать археологом, ведь участвовала в раскопках в Эстонии. Также девушка интересовалась художественным мастерством и ювелирной деятельностью.

Известно, что Юлия Ауг — этническая эстонка. Женщина рассказала, что фамилия Ауг досталось ей от отца. И она имеет особое значение, переводится на эстонский как «щука».

Начало актерской карьеры. И только в подростковом возрасте Юлия Ауг влюбилась в парня и за компанию с ним отправилась поступать в творческий университет. Любимому не удалось пройти конкурс, а Юлю наоборот — с радостью приняли на учебу.

В 2004 году артистка получила второе высшее образование. Талантливая Юлия Ауг с отличием окончила режиссерский факультет известного университета. А в 2007 году она прошла Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Известность пришла к актрисе после главной роли в фильме «Похищение чародея», где Юлия Ауг перевоплотилась в образ средневековой княжны.

Женщина известна не только актерской деятельностью, в мире Юлию Ауг знают как режиссера. В один момент ей нравилось управлять театральными проектами, полностью ставить новые спектакли.

Награды. Юлия Ауг в своем творческом арсенале имеет множество наград. Самые известные среди них: лучший режиссер на II Межрегиональном фестивале «Театральный Атомграда», приз «Хрустальная маска».

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Сериал «Крепостная». В костюмированной мелодраме «Крепостная» Юлию Ауг зрители увидят в новом амплуа. Женщина сыграла добрую и слишком мягкую жену богатого помещика — Анну Червинскую. Именно Анна стала крестной мамой крепостной Катерины и воспитала ее.

Самые известные роли Юлии Ауг в кино:

1989 — «Похищение чародея» — Анна Мазуркевич / княжна Магдалена

1990 — «Запад» — Маруся

2005 — «Мастер и Маргарита» — эпизод

2005 — «Не хлебом единым» — Титова

2011 — «Костоправ» — Полина Юрьевна Сташевская

2012 — «Кто, если не я?» — Елена

2014 — «Верю не верю» — Катя

2017 — «Наше счастливое завтра» — Анна Кленовска

2019 — «Крепостная» — Анна Червинская

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