Наталка Денисенко поділилася ексклюзивними фото зі зйомок «Кріпосної»

Чарівна актриса серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко не може дочекатися прем’єри другого сезону. Зірка зізналася, що навіть її рідні хочуть побачити продовження масштабної картини. Щоб скоріше відчути атмосферу, Наталка поділилася ексклюзивними фото зі зйомок «Кріпосної». Більше дізнайтеся в матеріалі.

Хитра спокусниця Лариса Яхонтова завоювала серце не лише Петра Червінського, а й підкорила багатьох шанувальників драми «Кріпосна». Роль Наталки Денисенко надзвичайно сподобалася глядачам. Та й сама актриса дуже полюбила свою багатогранну героїню.

Долю улюбленого персонажа ми дізнаємося зовсім скоро. Адже прем’єра другого сезону серіалу «Кріпосна» на телеканалі СТБ відбудеться відразу після повтору першого, який стартує вже 22 липня.

Щоб підігріти інтерес, Наталка Денисенко поділилася ексклюзивними фото зі зйомок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«22 липня на телеканалі СТБ стартує повтор першого сезону «Кріпосної» і відразу після нього прем’єра всіх серій другого сезону! Ми безмірно раді, а особливо моя мама. Вона прочитала книгу за кілька вечорів і не пропускала жодної серії. Я теж дуже чекаю, адже це таке задоволення дивитися крутий, якісний, красивий, цікавий, НАШ серіал! «Кріпосна» за цей час побувала на каннському фестивалі і зараз йде в ефірі на європейських телеканалах! Гордість! Всім рекомендую не пропустити наступний сезон, там буде ох як захопливо», — ділиться Наталка.

Не пропустіть прем’єру другого сезону масштабної драми «Кріпосна»!

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