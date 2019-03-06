Наталка Денисенко зіграла важливу роль в серіалі «Кріпосна». Раніше актриса знімалась в українському мелодраматичному серіалі «За вітриною», знятого за сценарієм Тетяни Гнєдаш. Біографію і все про творчий шлях Наталки Денисенко читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Наталка Олександрівна Денисенко

Дата народження: 17 грудня 1989 р

Місце народження: Чернігів

Діяльність: актриса театру і кіно

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Наталка Денисенко народилася 17 грудня 1989 року у Чернігові. З дитинства мріяла пов’язати своє життя з телебаченням, що і змогла реалізувати. Артистка закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого в 2012 році. Незважаючи на те, що Наталка навчалася не на акторському факультеті, вже в 2011 році вона дебютувала у кіно.

Початок акторської кар’єри. Першими відомими стали ролі в серіалі «Щоденники Темного». Також жінка у 2011—2012 роках успішно випустила авторські телепередачі «Люди, які змінилі світ» та «Життя звичайних людей» . Але після акторської гри зрозуміла, що хоче присвятити себе театру та кіно.

Наступні чотири роки Наталка Денисенко грала у популярних серіалах. У 2015 році українська акторка зіграла у мелодрамі «Клан ювелірів». Уже в 2016 році жінка зіграла більш ніж в 11 фільмах та серіалах.

Особисте життя. Окрім кар’єри, Наталка Денисенко успішно влаштувала особисте життя. Свою долю артистка пов’язала з актором Андрієм Федінчиком. Пара познайомилася на зйомках серіалу «Клан ювелірів», де грала закоханих. Незабаром Наталка й Андрій зрозуміли, що їм не доводиться грати кохання на камеру.

У 2017 році акторка стала мамою і народила свого первістка — Андрія. Навіть будучи вагітною жінка продовжувала займатися улюбленою справою свого життя — зніматися в кіно.

Серіал «За вітриною». У мелодрамі Наталку Денисенко глядачі побачили в ролі Жанни. Дівчина зіграла головну антагоністку серіалу. Вона яскрава, зухвала, готова на все.

Серіал «Кріпосна». У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Наталка Денисенко перевтілилася в спокусливу та саркастично актрису ніжинського театру Ларису Яхонтову.

Роли Наталки Денисенко в кино:

2009 — «Мері та Макс» — Мері Дейзі

2011 — «Щоденники Темного» — епізод

2012-2016 — «Віталька» — Єва, коханка Вітальки

2016 — «Центральна лікарня» — Юлія, медсестра

2016 — «Команда» — Міла

2016 — «Між коханням та ненавистю» — Таня

2016 — «Ніч святого Валентина» — Стела

2016 — «Століття Якова» — Оленка

2019 — «За вітриною» — Жанна

2019 — «Кріпосна» — Лариса Яхонтова

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