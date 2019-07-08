Наталка Денисенко поделилась эксклюзивными фото со съемок «Крепостной»

Очаровательная актриса сериала «Крепостная» Наталка Денисенко не может дождаться премьеры второго сезона. Звезда призналась, что даже ее родные хотят увидеть продолжение масштабной картины. Чтобы поскорее почувствовать атмосферу, Наталка поделилась эксклюзивными фото со съемок «Крепостной». Больше узнайте в материале.

Хитрая обольстительница Лариса Яхонтова завоевала сердце не только Петра Червинского, но и покорила многих поклонников драмы «Крепостная». Роль Наталки Денисенко сильно понравилась зрителям. Да и сама актриса очень полюбила свою многогранную героиню.

Судьбу любимого персонажа мы узнаем совсем скоро. Ведь премьера второго сезона сериала «Крепостная» на телеканале СТБ состоится сразу после повтора первого, который стартует уже 22 июля.

Чтобы подогреть интерес, Наталка Денисенко поделилась эксклюзивными фото со съемок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«22 июля на телеканале СТБ стартует повтор первого сезона «Крепостной» и сразу после него премьера всех серий второго сезона! Всему этому мы безмерно рады, а особенно моя мама. Она прочла книгу за пару вечеров и не пропускала ни одной серии. Я тоже очень жду, ведь это такое удовольствие смотреть крутой, качественный, красивый, интересный, НАШ сериал! «Крепостная» за это время побывала на каннском фестивале, и сейчас идет в эфире на европейских телеканалах! Гордость! Всем рекомендую не пропустить следующий сезон, там будет ох как захватывающе», — делится Наталка.

Не пропустите премьеру второго сезона масштабной драмы «Крепостная»!

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