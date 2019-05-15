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Слава Красовская: биография, творчество и все новости об актрисе

15.05.2019

Украинская актриса театра и кино Слава Красовская сыграла одну из важных ролей в костюмированной мелодраме «Крепостная»Галю. Ее героиня настолько понравилась зрителям, что они хотят больше узнать об актрисе. Биографию и все о творческом пути Славы Красовской читайте в материале.

слава красовская

Дата рождения: 11 ноября 1989 г.

Место рождения: Киев

Деятельность: актриса театра и кино

Семейное положение: не замужем

Место проживания: Киев

Детство и юность. Слава Красовская с детства занималась творчеством. Позже она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

слава красовская

Начало актерской карьеры. Слава Красовская — одна из наиболее талантливых актрис молодого поколения. Свои первые актерские шаги в театре девушка сделала еще во время учебы в институте. Сегодня Слава стала одной из лучших артисток Украинского малого драматического театра В Киеве. Помимо работы в театре девушка снимается в фильмах и сериалах и занимается профессиональным дубляжом.

В 2014 году Слава участвовала в театральном проекте «Семинар игрового театра» под руководством О. Липцина. Молодая артистка участвовала во многих сериалах и театральных спектаклях.

слава красовская

Также Слава Красовская получила два диплома Британской академии сценического боя, сертификат о прохождении воркшопа в рамках Первых украинских каскадерских курсов. Украинская актриса посетила мастер-классы всемирно известных голливудских тренеров по актерскому мастерству и европейских кастинг-директоров.

Слава преподает в студии творчества Open Art Studio:

«У меня коллектив юных актеров, который называется ARTISTIC. Мы с ними создаем представления, играем их на профессиональных театральных площадках Киева и участвуем в театральных фестивалях».

слава красовская

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Сериал «Крепостная». Персонаж Славы Красовской, наверное, один из самых запоминающихся в костюмированной мелодраме. Актриса перевоплотилась в дерзкую крепостную Галю. В сериале она — прислуга в доме помещиков Червинских. Молодая и своенравная, она завидует более удачливой крепостной Катерине Вербицкой. Галя харизматичная и очень практичная, с яркими повадками и манерой речи. У Гали сложный характер, но она способна меняться.
слава красовская
Сериал «Дочки-матери». Слава Красовская в новом сериале сыграла непунктуальную, слегка безответственную, но с хорошим чувством юмора девушку Марину. Ее героиня работает  администратором в ветеринарной клинике.

Роли Славы Красовской в кино:

2019 — «Дочки-матери», Марина

2019 — «Крепостная», Галя

2019 — «Захват», Вика (Астра)

2018 — «Опер по вызову», Лидия

2017 — «Колдуньи», Ника

2017 — «Сторожевая застава»

2017 — «Подкидыши»-2, юрист Саша

2017 — «Неисправимые», Полина

2016 — «Плохой хороший коп», Пилипчук

2016 — «На линии жизни», Тамара Глушко

2016 — «Команда», Тамара

2015 — «Отдел 44», Анна

2014 — «Гречанка», Анна

2013—2016 — «Как закалялся стайл», Марго

2013—2014 — «Сашка», Катя

2013 — «Женский доктор»-2, Катя Реброва

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