«Холостяк»-9: путь Лили на проекте

Участница проекта «Холостяк»-9 Лиля дошла до финала. Однако Никита Добрынин попрощался с девушкой на Церемонии вручения кольца. Финалистка так и не услышала заветные слова от главного героя и покинула проект в шаге от победы. Мы предлагаем вспомнить, каким был путь участницы реалити «Холостяк»-2019 Лили. Подробнее в материале.

На первой вечеринке Лиля покорила мужчину своей необычной внешностью и красотой. Никита Добрынин сразу же запомнил ее и на протяжении всего вечера не упускал из виду. Однако лично пообщаться паре тогда так и не удалось.

Лиля — единственная девушка 9-го сезона проекта «Холостяк»-9, которая так долго ждала своего свидания. Но всем известно: кто умеет ждать, тот получает самое лучшее! Никита Добрынин решил удивить участницу и прислал самое красивое и необычное приглашение на свидание. Множество коробок, на каждой из которых отметил все важные моменты взаимоотношений пары.

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Свидание на пятой неделе сблизило Никиту и Лилю. Пара взбиралась на скалу, преодолевая страх высоты. А по итогу уединилась у костра, чтобы поделиться самым сокровенным. Тогда девушка призналась, что долго открывается и нуждается в поддержке.

Каким удивление для всех становится второе приглашение на индивидуальное свидание. Никита зовет Лилю в жаркий Египет, где учит девушку плавать.

В 7-м выпуске Холостяк решает украсть Лилю прямо из аэропорта Франции, чтобы отправиться на индивидуальное свидание в Париж. Что может быть более романтичным, чем прогулка по столице и вид из главной достопримечательности города – Эйфелевой башни.

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Конечно, после такой романтической встречи сложно представить чувства и разочарование, когда Лиля увидела поцелуй Даши и Никиты в Бордо. Именно тогда участница показала себя как прямолинейную и смелую претендентку, говоря о своей обиде. Чувства мужчины к участнице усиливались с каждой неделей. Это проявлялось в особом отношении: Холостяк не стеснялся просить Марину оставить их наедине с Лилей, чтобы уладить старые конфликты.

Но каким удивлением для финалистки становится групповое свидание на 9-й неделе. Однако даже это не помешало паре найти точки взаимопонимания. Когда Оля решается уйти, Лиля признается мужчине, что пришла на проект ради него. И несмотря на все сложности, с которыми Холостяку придется столкнуться, она готова его поддерживать.

Успешно прошли знакомства с семьей девушки, а также с близкими Никиты Добрынина. На 11 неделе, перед встречей с родными Холостяка, девушка побывала на первой работе главного героя, где исполнила трогательную песню. Кто знает, стали ли слова «Я никогда не устану ждать и верить» гимном этой истории. Ведь уже в финале Холостяк попрощался с Лилей.

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