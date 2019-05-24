«Холостяк»-9: шлях Лілі на проекті

Учасниця проекту «Холостяк»-9 Ліля дійшла до фіналу. Однак Нікіта Добринін попрощався з дівчиною на Церемонії вручення каблучки. Фіналістка так і не почула заповітні слова від головного героя і залишила проект за крок до перемоги. Ми пропонуємо згадати, яким був шлях учасниці реаліті «Холостяк»-2019 Лілі. Детальніше у матеріалі.

На першій вечірці Ліля підкорила чоловіка своєю незвичайною зовнішністю і красою. Нікіта Добринін відразу ж запам’ятав її і протягом всього вечора спостерігав за нею. Однак особисто поспілкуватися парі тоді так і не вдалося.

Ліля — єдина дівчина 9-го сезону проекту «Холостяк»-9, яка так довго чекала свого побачення. Але всім відомо: хто вміє чекати, той отримує найкраще! Нікіта Добринін вирішив здивувати учасницю і надіслав найкрасивіше і незвичайне запрошення на побачення. Безліч коробок, на кожній з яких зазначив всі важливі моменти взаємин пари.

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Побачення на п’ятому тижні зблизило Нікіту і Лілю. Пара піднімалася на скелю, долаючи страх висоти. А потім усамітнилася біля багаття, щоб поділитися найпотаємнішим. Тоді дівчина зізналася, що довго відкривається і потребує підтримки.

Яким здивування для всіх стає друге запрошення на індивідуальне побачення. Нікіта кличе Лілю у спекотний Єгипет, де вчить дівчину плавати.

У 7-му випуску Холостяк вирішує вкрасти Лілю прямо з аеропорту Франції, щоб відправитися на індивідуальне побачення у Париж. Що може бути більш романтичним, ніж прогулянка столицею і вид із головної визначної пам’ятки міста — Ейфелевої вежі.

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Звичайно, після такої романтичної зустрічі складно уявити почуття і розчарування, коли Ліля побачила поцілунок Даші та Нікіти у Бордо. Саме тоді учасниця показала себе як прямолінійну і сміливу претендентку, кажучи про свою образу. Почуття чоловіка до учасниці посилювалися з кожним тижнем. Це проявлялося в особливому ставленні: Холостяк не соромився просити Марину залишити їх наодинці з Лілею, щоб залагодити старі конфлікти.

Але яким подивом для фіналістки стає групове побачення на 9-му тижні. Однак навіть це не завадило парі знайти точки порозуміння. Коли Оля вирішує піти, Ліля зізнається чоловікові, що прийшла на проект заради нього. І незважаючи на всі складнощі, з якими Холостякові доведеться стикнутися, вона готова його підтримувати.

Успішно пройшли знайомства з родиною дівчини, а також з близькими Нікіти Добриніна. На 11 тижні, перед зустріччю з рідними Холостяка, дівчина побувала на першій роботі головного героя, де виконала зворушливу пісню. Хтозна, чи стали слова «Я ніколи не втомлюся чекати і вірити» гімном цієї історії. Адже вже у фіналі Холостяк попрощався з Лілею.

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