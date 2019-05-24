У фінальному випуску проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін попрощався з Лілею. Дівчина так і не стала обраницею головного героя і прямо з фіналу поїхала додому. Як пройшло найзворушливіше і емоційне прощання 9-го сезону? Чому Нікіта Добринін не вибрав Лілю, і що дівчина сказала чоловікові наостанок? Детальніше у матеріалі.

Відбувся фінал проекту «Холостяк»-9. Головний герой Нікіта Добринін протягом трьох місяців шукав свою кохану серед 25-ти учасниць. До фіналу дійшло дві суперниці – Даша і Ліля – які змогли по-справжньому закохатися у чоловіка.

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Рішення відпустити Лілю було найскладнішим. Холостяк зізнався, що не шкодує ні про що: ні про побачення, ні про поцілунки й обійми. Кожну зустріч чоловік запам’ятає назавжди. Єдине, про що жалкує головний герой, так це про те, що дав дівчині надію. Після цих слів Холостяк запропонував провести учасницю.

Ліля не стримувала сліз, а Нікіта не приховував хвилювання. Це прощання стало справжньою драмою і фінальною крапкою в історії взаємин пари. Але почуттям не накажеш, адже Холостяк полюбив Дашу. Уже біля машини Ліля наважилася сказати про свої почуття: «Може це прозвучить грубо, але твоє рішення — показник того, що ти не готовий до серйозних стосунків».

Дівчина не дозволила себе обіймати, адже більше не вірить Холостякові. Так, Нікіта Добринін попрощався з Лілею. А як склалося життя фіналістки – дізнаємося у ток-шоу «Як вийти заміж», 31.05.2019, на телеканалі СТБ.

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