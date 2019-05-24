В финальном выпуске проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин попрощался с Лилей. Девушка так и не стала избранницей главного героя и прямо с финала уехала домой. Как прошло самое трогательное и эмоциональное прощание 9-го сезона? Почему Никита Добрынин не выбрал Лилю, и что девушка сказала мужчине напоследок? Подробнее в материале.

Состоялся финал проекта «Холостяк»-9. Главный герой Никита Добрынин на протяжении трех месяцев искал свою возлюбленную среди 25-ти участниц. До финала дошло две соперницы – Даша и Лиля – которые смогли по-настоящему влюбиться в мужчину.

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Решение отпустить Лилю было самым сложным. Холостяк признался, что не жалеет ни о чем: ни о свиданиях, ни о поцелуях и объятиях. Каждую встречу мужчина запомнит навсегда. Единственное, о чем главный герой сожалеет, так это о том, что дал девушке надежду. После этих слов Холостяк предложил провести участницу.

Лиля не сдерживала слез, а Никита не скрывал волнения. Это прощание стало настоящей драмой и финальной точкой в истории взаимоотношений пары. Но чувствам не прикажешь, ведь Холостяк полюбил Дашу. Уже возле машины Лиля осмелилась сказать о своих чувствах: «Может это прозвучит грубо, но твое решение — показатель того, что ты не готов к серьезным отношениям».

Девушка не позволила себя обнимать, ведь больше не верит Холостяку. Так, Никита Добрынин попрощался с Лилей. А как сложилась жизнь финалистки – узнаем в ток-шоу «Как выйти замуж», 31.05.2019, на телеканале СТБ.

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