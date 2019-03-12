Ольга Сумская: биография, творчество и все новости об актрисе

Известная актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская появится в костюмированной драме «Крепостная». Премьера масштабного сериала состоится уже сегодня на телеканале СТБ. А кого же сыграет талантливая артистка? Биографию, о творческом пути и личной жизни Ольги Сумской читайте в материале.

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Полное имя: Ольга Вячеславовна Сумская

Дата рождения: 22 августа 1966 г.

Место рождения: г. Львов

Деятельность: актриса театра и кино, телеведущая

Семейное положение: замужем

Детство и юность. Ольга Сумская родилась в творческой семье. Ее родители — знаменитые украинские актеры Вячеслав Игнатьевич и Анна Ивановна. Ольга и ее старшая сестра Наталья часто проводили время в театре и выросли за кулисами. Именно это повлияло на их выбор профессии.

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В 1987 году девушка окончила актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. А уже в следующем году стала актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

В 1997 году за значительный личный вклад в культурное развитие Украины Ольге Сумской присвоили звание заслуженной артистки Украины, а в 2009 — народной артистки. В 1996 году она стала лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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Начало актерской карьеры. Впервые на сцену Ольга вышла в пять лет, она сыграла маленькую роль в спектакле «Дженни Герхардт» в Запорожском украинском драмтеатре. А на экранах девушка появилась, когда ей исполнилось 17 лет.

Настоящая звездная роль досталась Ольге Сумской в 1997 году. Ей большую популярность принес сериал «Роксолана — пленница султана». Позже Сумская сыграла в двух продолжениях этой романтической ленты — «Восхождение на трон» и «Цветок империи».

Сейчас Ольгу Сумскую можно увидеть в качестве ведущей популярных украинских телешоу. За плечами у актрисы более семидесяти работ в кино. Актриса снимается во многих украинских и зарубежных кинокартинах. Также она играла в театре.

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Личная жизнь. Первым супругом Ольги стал актер Евгений Паперный, в браке с которым родилась дочь Тоня. Пара не смогла построить свое счастье и супруги развелись. Однажды на съемочной площадке Ольга Сумская познакомилась со своим вторым мужем — Виталием Борисюком. С того момента они уже больше двадцати лет вместе. В счастливом браке родилась дочь Аня.

Сериал «Крепостная». Ольга Сумская в костюмированной драме сыграет мать большого семейства — Софью Косач. Ее персонаж — вдова дворянина из древнего знатного рода, всегда верой и правдой служившего императору. Муж Софьи умер семь лет назад. Женщина осталась одна с тремя детьми на руках. Она нежно любила мужа и второй раз замуж так и не вышла, хотя претенденты на ее руку и сердце находились. Софья — нежный, умный и тонкий человек, не привыкший видеть в людях злые намерения.

Известные роли Ольги Сумской в кино:

1983 — «Вечера на хуторе близ Диканьки», Муза/Панночка

1994 — «Тигроловы», Наталка

1997 — «Роксолана — пленница султана», Роксолана

1997 — «Роксолана 2. Любимая жена Халифа», Роксолана

2003 — «Роксолана 3. Владычица империи», Роксолана

2009 — «Возвращение мушкетёров», Бланш

2012 — «Последняя роль Риты», Маргарита (Рита)

2013 — «Тени незабытых предков», мать Воланчика

2013 — «Иван Сила», Аделия

2015 — «Гречанка», Софья Середа

2016 — «Последний москаль. Судный день», Анна Петрук

2017 — «Искушение», Татьяна

2018 — «Письмо по ошибке», Анна

2019 — «Крепостная», Софья Косач

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