Ольга Сумська: біографія, творчість та всі новини про актрису

Відома актриса та Народна артистка України Ольга Сумська грає у костюмованій драмі «Кріпосна». Прем’єра другого сезону масштабного серіалу відбудеться 1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ. Біографію, про творчий шлях та особисте життя Ольги Сумської читайте у матеріалі.

Повне ім’я: Ольга В’ячеславівна Сумська

Дата народження: 22 серпня 1966 р.

Місце народження: м. Львів

Діяльність: актриса театру та кіно, телеведуча

Сімейний стан: одружена

Дитинство та юність. Ольга Сумська народилася у творчій родині. Її батьки — знамениті українські актори В’ячеслав Гнатович та Анна Іванівна. Ольга та її старша сестра Наталя часто проводили час в театрі та виросли за лаштунками. Саме це вплинуло на їхній вибір професії.

1987 року дівчина закінчила акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. А вже наступного року стала актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

1997 року за значний особистий внесок у культурний розвиток України Ользі Сумській присвоїли звання заслуженої артистки України, а 2009-го — народної артистки. У 1996 році вона стала лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Початок акторської кар’єри. Вперше на сцену Ольга вийшла в п’ять років, вона зіграла маленьку роль у виставі «Дженні Герхардт» в Запорізькому українському драмтеатрі. А на екранах дівчина з’явилася, коли їй виповнилося 17 років.

Справжня зіркова роль дісталася Ользі Сумській у 1997 році. Їй велику популярність приніс серіал «Роксолана — полонянка султана». Пізніше Сумська зіграла в двох продовженнях цієї романтичної стрічки — «Сходження на трон» та «Квітка імперії».

Зараз Ольгу Сумську можна побачити у ролі ведучої популярних українських телешоу. За плечима у актриси понад сімдесят робіт в кіно. Актриса знімається в багатьох українських та зарубіжних фільмах. Також вона грала у театрі.

Особисте життя. Першим чоловіком Ольги став актор Євген Паперний, в шлюбі з яким народилася дочка Тоня. Пара не змогла побудувати своє щастя, тому подружжя розлучилося. Одного разу на знімальному майданчику Ольга Сумська познайомилася зі своїм другим чоловіком — Віталієм Борисюком. З того моменту вони вже понад двадцять років разом. У щасливому шлюбі народилася дочка Аня.

Серіал «Кріпосна». Ольга Сумська у костюмованій драми зіграє матір великого сімейства — Софію Косач. Її персонаж — вдова дворянина з давнього знатного роду, який завжди вірою та правдою служив імператорові. Чоловік Софії помер сім років тому. Жінка залишилася одна з трьома дітьми на руках. Вона ніжно любила чоловіка та вдруге заміж так і не вийшла, хоча претенденти на її руку та серце були. Софія — ніжна та розумна людина, яка не звикла бачити у людях злі наміри.

1983 — «Вечори на хуторі біля Диканьки», Муза/Панночка

1994 — «Тигролови», Наталка

1997 — «Роксолана — пленница султана», Роксолана

1997 — «Роксолана 2. Любимая жена Халифа», Роксолана

2003 — «Роксолана: Владычица империи», Роксолана

2009 — «Повернення мушкетерів», Бланш

2012 — «Остання роль Рити», Маргарита (Рита)

2013 — «Тіні незабутих предків», мама Воланчика

2013 — «Іван Сила», Аделія

2015 — «Гречанка», Софія Середа

2016 — «Останній москаль. Судний день», Анна Петрук

2017 — «Спокуса», Тетяна

2018 — «Помилковий лист», Анна

2019-2021 — «Кріпосна», Софія Косач

