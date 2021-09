Головній героїні серіалу «Кріпосна» Катерині Вербицькій доведеться пережити складні життєві випробування та поборотися за кохання. Сюжет драми переносить глядачів у красиву епоху 19 століття. Щоб краще зрозуміти життя дівчат сто років тому, редакція STB.UA пропонує прочитати десять найвідоміших романів про епоху романтизму. Отже, яку ж книгу про любов прочитати на дозвіллі? Дізнайтеся в нашому матеріалі.

«Гордість і упередження», Джейн Остін

Британська письменниця Джейн Остін у своєму романі показала вишуканість манер минулого століття. Ця історія про любов жінки, її дотепність та нерозуміння з боку чоловіків.

Дії роману розгортаються в Англії у сім’ї Беннет. Люблячі батьки хочуть видати заміж п’ять прекрасних доньок. У той час від вдалого шлюбу залежало життя молодих дівчат. І раптом новим сусідом став багатий холостяк містер Бінглі, який приїхав зі своїм зарозумілим другом. Стосунки головних героїв настільки непередбачувані, що спричиняють ланцюжок несподіваних подій.

«Джейн Ейр», Шарлотта Бронте

Роман Шарлотти Бронте багато в чому біографічний. Це історія про справжнє кохання скромної, але водночас незалежної дівчини-сироти. Героїня книги в пошуках кращого життя стає гувернанткою в Торнфілді. Дівчина закохується в норовистого господаря садиби, але він приховує від неї страшну таємницю. Джейн Ейр готова здолати всі життєві перешкоди, щоб дізнатися секрет коханої людини.



«Пані Боварі», Гюстав Флобер

Безсумнівно, це один з найвідоміших романів 19 століття. Письменник Гюстав Флобер передав дух цілої епохи. Героїня Емма Боварі тільки й мріє про світське життя, повне романтичних інтриг. Але замість цього виходить заміж за провінційного лікаря. Дівчина страждає від нудьги, їй не вистачає пишних балів та вищого суспільства. Врятуватися від сумного життя вона вирішує за допомогою таємних зв’язків, жорстоких коханців та красивого вбрання.

«Чуття і чутливість», Джейн Остін

Історія про любов та долю двох сестер. Сюжет роману побудований навколо двох дівчат: розважливої Елінор та романтичної Маріанни. Сестри абсолютно по-різному сприймають світ: старша — через призму стриманості, молодша — віддаючись пристрасті. Письменниця Джейн Остін у своєму творі шукає відповідь на питання: як досягти щастя — за допомогою чуття чи чутливості?

«Звіяні вітром», Маргарет Мітчелл

Ця книга про любов, жорстокість долі та силу характеру неймовірної жінки — Скарлетт О’Хара. Головна героїня народилася в багатій родині та нічого не знала про злидні. Вона вперта, примхлива й розпещена. Їй завжди було байдуже, що відчувають інші люди. Але життя зіграло з нею злий жарт — тепер розбалувана Скарлетт змушена боротися за власні ідеали та повірити в себе.

«Емма», Джейн Остін

Як і належить дівчатам вищого суспільства, Емма інтелігентна, але злегка зарозуміла. Вона піклується про своїх близьких, тому з великим захопленням намагається знайти пару кожній самотній людині. Щоб урізноманітнити дозвілля, вона організовує чуже особисте життя, забувши про своє власне. Героїня впевнена, що ніколи не вийде заміж, але доля з нею не згодна.

«Буремний перевал», Емілі Бронте

Британська письменниця Емілі Бронте написала одну з найвідоміших історій про любов. У романі приймак Гіндлі закохується у свою зведену сестру. Але вони не можуть бути разом, оскільки положення у вищому світі не дозволяє Кеті пов’язати життя зі звичайним робочим. Дівчина виходить заміж за молодого та багатого нареченого. Але палка любов між головними героями не минає і стає для них справжнім випробуванням.

«Ті, що співають у терні», Колін Маккалоу

Безсумнівно, цю книжку варто прочитати кожній жінці, аби дізнатися, якими були почуття щирого кохання в минулому столітті. У центрі роману австралійської письменниці Колін Маккалоу — історія дівчини з бідної сім’ї Клірі. Головна героїня дізнається всю жорстокість долі, оскільки їй не пощастило полюбити священика Ральфа де Брикассара. Молода дівчина готова принести в жертву власне життя заради забороненого кохання.

«Анна Кареніна», Лев Толстой

Роман Льва Толстого розповідає про трагічне кохання заміжньої жінки та юного офіцера. Панянка Анна Кареніна закохується в молодого та чарівного Олексія Вронського, який відповідає їй взаємністю. Світська дама не може противитися своїм почуттям та починає таємно зустрічатися з офіцером, але про це дізнається її чоловік. Любовний трикутник змінює життя кожного героя в гіршу сторону.

«Повія», Панас Мирний

Український письменник Панас Мирний у своєму творі зобразив трагічну історію життя кріпосної дівчини в 19 столітті. В основі сюжету — проблема важкого становища жінок, які потрапляють в ланцюг моральної деградації. Головна героїня роману, Христя, опиняється на шляху до бідності. І щоб вижити, вона готова чіплятися за кожен шанс, який дарує їй доля.

