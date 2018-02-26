MELOVIN – переможець Національного відбору на Євробачення-2018. Уже в травні він представить нашу країну на міжнародній пісенній арені. Ми вже писали про його досягнення в музиці, а сьогодні ексклюзивно для stb.ua артист розповів про віщі сни, життя поза музики і про 70-річного MELOVIN.

Про перемогу

З кожним наступним днем ​​після перемоги я не до кінця розумію, що сталося. Ми прокидаємося, я говорю команді: «Ви можете в це повірити». Вони такі: «Ні, не можемо». «А зараз? А зараз вірите?» Знаєте, коли дуже чогось чекаєш і хочеш, потім довго звикаєш до того, що це сталося.

Португалія мені не снилася, але десь в глибині душі я дуже хотів цієї перемоги. А ось мої друзі, команда бачили якісь сни, вони говорили «Мел, ти поїдеш 100%, мені такееее наснилося». Це давало якоїсь впевненості.

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Я прийшов на Нацвідбір Євробачення-2018 тільки заради перемоги, тому я розумів весь тягар відповідальності. Я хотів відчути його на своїх плечах і показати Європі, що в Україні роблять круту музику. В цьому році було багато класних учасників. Я пишаюся, що я українець і тут пишуть таку музику.

Про образ

Я не пам’ятаю, коли створив свій образ. Був період, коли я ходив з двома лінзами, синіми. І в якийсь момент подумав: а навіщо мені дві? Чому не одна? І я вставив одну лінзу, зрозумів, що мені це подобається, це чіпляє людей і привертає увагу. За допомогою цього можу швидше донести свій меседж, свою історію.

Про критику

Мене не збиває критика, я не боюся її на свою адресу. Я просто не визнаю поняття об’єктивність, тому що його не існує. Всі суб’єктивні, в тому числі і я. Можу собі дозволити бути суперечливим, тому що ми мислимо іноді під різний настрій, головне, щоб не було якоїсь злої енергетики, агресії.

Мій головний критик – мій менеджер. Скільки пісень він однією рукою викреслив з мого життя, скільки написаного він просто в пух і прах розкритикував. Звичайно, іноді мене це ображало, але тільки спочатку. Коли людина вказує на пісню, яка реально їй сподобалася, то її завжди любить слухач. Так сталося з «Under the ladder». Було написано багато інших пісень, але Артем відзначив саме її. Я потім ще раз переслухав і зрозумів: так, це те, що потрібно.

Про те, що цінує в людях

Щирість – головне, що ціную в людях. Більше нічого не треба, тому що я противник лицемірства, не люблю підлабузників, не люблю, коли люди захоплюються, а за спиною плетуть інтриги. Якщо лицемірства немає, то людина для мене ідеальна.

Я ніколи не пробачу зради. Колись я вже прощав, а мене зраджували знову і знову. Якщо зрадив один раз, зрадить і другий, третій, десятий – навіщо? Краще відразу захистити себе від такого.

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Про те, що дратує

Мені не подобається, коли журналісти мене називають Костею. Я говорю про тих, хто робить це навмисне. Ти просиш, щоб тебе називали Мел, а деякі спеціально: Костя. Люди не поважають думки і на зло це роблять. Якщо хтось скаже Костя, то я відповім, безумовно. Але мене навіть батьки і друзі, буває, називають Мел або Меловін. А коли я прошу і все одно називають Костя, то це мене дратує. Це говорить про невихованість, чи що.

Про мрії та 70-річного Меловіна

Я мрію, щоб люди стали менше сваритися. Конфлікти призводять до руйнування всього навколо. Правда, це моя глобальна мрія.

Я впевнений, що я буду щасливою людиною. Меловін в 70 років буде виглядати дуже стильно. Він буде, напевно, жити десь в багатоповерхівці на Манхеттені. Я не знаю, де саме я буду жити в 70 років, але я б не хотів обжитися в одному місці. Я б хотів просто подорожувати всюди з якимись гастролями. Думаю, так, в 70 років я буду ще гастролювати.

Про життя поза музикою

Я обожнюю парфумерію. Я довго шукав свій запах, який мені подобається, але не знаходив його. Якось я купив парфум нішевий і зрозумів, що люблю саме нішеву парфумерію, яка не схожа ні на що. Наприклад, червоний перець у поєднанні з медом. Такі запахи неможливо переплутати. Ти проходиш, а людина обертається і думає: це парфуми Меловіна.

У мене є навіть пара розробок, парфумерних формул і один аромат я вже створив. Він поки повинен настоятися місяць, тоді розкриється повністю його запах і ми будемо думати, випускати його чи ні.

Про страхи

Я дуже боюся павуків. Коли я чую або кажу слово «павук», відразу якась асоціація з картинкою з дитинства. Одного разу на дачі у знайомих моїх батьків була душова кабіна стара надворі, душ перетворився в маленький склад. І одного разу я відкриваю шторку, а там величезний павук-птахоїд, жовтий зі смужками. Мені потім сказали, що це був птахоїд. Звичайно, я не вбив його, я страшенно перелякався і втік. У мене досі страх перед усім повзучим, з лапками.

Про віру і надприродне

Я не можу назвати себе віруючою людиною або релігійною, але іноді я прошу допомоги у чогось вищого. Я вірю у Всесвіт, в якийсь космос, в ту силу, яку ніхто не може відчути, зрозуміти, але віра потрібна людям. Вона провокує на створення чогось унікального, красивого, кращого, головне – не перестаратися, мені здається.

Перед виходом на сцену я хрещуся. Для мене це якась особлива річ, яка допомагає поставити певний блок від поганої енергетики людей.

Я вигадую прикмети, обряди і вірю в них сам. Колись у мене був дуже поганий настрій і менеджер дав свічку, а я люблю свічки. Він взяв свічку і каже: «Так, я знаю, як тобі підняти настрій: візьми свічку, ось стакан тобі води, випиваєш воду, запалюєш свічку, відкриваєш вікно і загадуєш бажання». Він сам придумав якийсь незрозумілий обряд, просто так, аби підняти настрій. Це був дуже класний момент. Я в це так повірив і загадав, щоб я поїхав від України на Євробачення, і так це сталося. Щось потрібно вигадувати самому, головне – у це сильно вірити. А це мене так зарядило тоді, нехай це була просто вигадка, щоб мене підбадьорити, але я перейнявся цим. Тому такі магічні моменти потрібно створювати самому. Не треба чекати на дива – чудіть самі.

Розмовляла – Аліна Кругляк

