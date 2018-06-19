Візитка представника України на Євробаченні-2018 MELOVIN`а визнана найкращою цього року. Такими є результати голосування на wiwibloggs – найбільш відвідуваному у світі ресурсі про пісенний конкурс Євробачення. MELOVIN отримав на 1600 голосів більше, ніж учасник із другим місцем.

Візитка MELOVIN`а на Євробаченні-2018 посіла перше місце. Про це повідомляє wiwibloggs – популярний блог, який активно висвітлює пісенний конкурс.

На відео MELOVIN в чорному вбранні їздить на білосніжному коні. Фоном послужили красиві морські та гірські пейзажі. Картинка вийшла дійсно вражаючою. Візитка набрала майже три тисячі голосів.

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У голосуванні взяли участь понад 10 тисяч осіб. Як пишеться в блозі про образ MELOVIN`а в цій візитці, «чорна ніч на білому коні привернула загальну увагу». Пропонуємо ще раз насолодитися гарним відео MELOVIN`а.



Друге місце за результатами голосування зайняла Іспанія, отримавши трохи більше тисячі голосів, а третє дісталося Албанії, за яку проголосували 625 осіб.

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Нагадаємо, представник України на Євробаченні-2018 MELOVIN, який виступив з піснею «Under the ladder», зайняв 17 місце.

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