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Телеканал СТБ / Визитку MELOVIN`а на Евровидении-2018 признали лучшей

Визитку MELOVIN`а на Евровидении-2018 признали лучшей

Телеканал СТБ

Визитка представителя Украины на Евровидении-2018 MELOVIN`а признана лучшей в этом году. Таковы результаты голосования на wiwibloggs – самом посещаемом в мире ресурсе о песенном конкурсе Евровидение. MELOVIN получил на 1600 голосов больше, чем участник со вторым местом.

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Визитка MELOVIN`а на Евровидении-2018 заняла первое место. Об этом сообщает wiwibloggs популярный блог, который активно освещает песенный конкурс.

На видео MELOVIN в черном наряде ездит на белоснежной лошади. Фоном послужили красивые морские и горные пейзажи. Картинка получилась действительно впечатляющей. Визитка набрала почти три тысячи голосов.

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В голосовании приняли участие более 10 тысяч человек. Как пишется в блоге об образе MELOVIN`а в этой визитке, «черная ночь на белой лошади привлекла всеобщее внимание». Предлагаем еще раз насладиться красивым видео MELOVIN`а.

Второе место по результатам голосования заняла Испания, получив чуть больше тысячи голосов, а третье досталось Албании, за которую проголосовали 625 человек.

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Напомним, представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN, который выступил с песней «Under the ladder», занял 17 место.

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