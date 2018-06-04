Представитель Украины на Евровидении-2018 собрал аншлаг в столичном концертном клубе и выразил глубокое уважение своим поклонникам. Прямо на сцене MELOVIN низко поклонился фанатам и сказал «Спасибо». Подробности о том, как прошел концерт загадочного талантливого певца, найдете в материале.

Спустя несколько недель по возвращении из Португалии MELOVIN отправился в тур по Украине. Первыми услышали любимого певца киевляне. Артист впечатлил еще в начале мероприятия.

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MELOVIN поблагодарил публику за сильнейшую поддержку и низко ей поклонился.

«Я сейчас кое-что сделаю, а вы воспринимайте, как хотите», – сказал артист перед тем, как поклониться.

Меловинаторы с такой же любовью поддерживали певца: хлопали, танцевали и подпевали каждой песне. Единение чувствовалось и в том, как артист общался с публикой, а она отвечала взаимностью.

Как всегда, было много подарков в виде самых оригинальных сувениров: от камня с луны до связки гирлянд, которые так любит MELOVIN.

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Сам артист кайфовал от концерта не меньше публики. MELOVIN рассказал, что был уверенным и бесстрашным там, в Лиссабоне, так как ощущал мощную поддержку верных поклонников.

По словам артиста, с 17 местом он приехал на родину с ощущением победного первого. И все это благодаря меловинаторам.

Как только прозвучали первые ноты конкурсной «Under The Ladder», публика взорвалась в громком пении. Было так громко и сильно, что MELOVIN попросил фанатов не сломать пол.

Энергия била ключом и после концерта. Артист выходил петь на бис, исполнив акустическую версию «Under The Ladder».

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Спустя год после первого сольного концерта MELOVIN сумел собрать полный зал и устроить аншлаг, о котором мечтал еще тогда.

Поздравляем артиста и желаем теперь собирать стадионы!

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