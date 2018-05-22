Популярный украинский певец, представитель Украины на Евровидении-2018 и обладатель огромной армии поклонников дал эксклюзивное интервью сайту СТБ. MELOVIN рассказал о своих впечатлениях от поездки в Лиссабон, о том, что для него магия, что значит его псевдоним на самом деле и многое другое. Подробнее читайте в материале.

Ваши ожидания от Евровидения после первых репетиций и полуфиналов в Лиссабоне отличались от тех, которые были во время подготовки к конкурсу на родине?

Я ничего не ожидал. Я не забивал этим голову, чтобы не разочаровываться. Скорее, я ждал большой публики и выступления на арене. Это был мой первый выход на такую большую сцену. Мне кажется, меня приняли и сцена, и зритель. Все начинают с чего-то маленького. И я тоже когда-то начинал с маленькой-маленькой сцены, когда в зале было 15 человек: мама, папа, все родные.

Было сложно петь, лежа в рояле?

Сначала было сложно. Каждый раз, когда мы репетировали на студии с моим бэк-вокалом и с Галиной Юрьевной, моим педагогом, я постоянно пел лежа: все стоят, а я лежу. У меня была сложность с одной фразой в начале песни. В итоге все получилось. Лежа петь даже легче.

Вы всегда говорили, что победа бывает разной. Расскажите про победу, которую Вы привезли с Евровидения?

Признание европейского зрителя, искушенного зрителя, для которого каждая постановка уже является чем-то обыденным. И самое крутое, когда европейский зритель оценивает это, голосует, пишет комментарии, когда просмотров выступления больше 4 миллионов, когда не согласны с результатами голосования жюри, когда защищает не только наш, но и европейский зритель. Это самое ценное, это огромная победа. Когда подходит Жан-Поль Готье и хвалит вашу постановку от Украины. Это большое признание и для меня, и для Украины.

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Расскажите, почему Вы и Ваша команда почти всегда в черном?

Мне нравится, когда говорят не только обо мне, но и о моей команде. Например, когда мы прилетели в Лиссабон и нас там встретили, первой фразой было «Из Украины прилетела черная музыкальная нечисть». Это было так круто, это было прямо ух как здорово. А я люблю, когда можно выводить людей на эмоцию. И неважно, какая она, плохая или хорошая. Плохая эмоция тоже может дать хороший результат.

Вы как-то связываете себя с образом Дракулы?

Мы не создавали этот образ специально. Мне кажется, что во мне есть какая-то частичка вампиризма. Я человек, который притягивает успех, и что-то все равно там сидит во мне внутри. Тем более, что бабушка занималась магией, и много передалось от нее по наследству. Я в детстве очень сильно увлекался этим, читал литературу, много изучал. И что-то притянулось.

То есть Вы верите в магию?

Конечно. Но это не магия, это мы любим говорить слово «магия». Это вмешательство в твою ауру, в твое биополе. Это и есть магия, по сути. Например, плохое слово разрушает. Оно материализуется и плохо сказывается на оболочке человека.

Раз уж речь пошла о смысле слов, скажите, с каким настроением Вы создавали свой псевдоним?

У меня было настроение «Я хочу быть звездой. Черт возьми, я очень сильно хочу этого». Юношеский максимализм очень помогал. Сейчас он уже исчерпывает себя.

Я человек, который не привык прогибаться под что-то. Никогда никому ничего не уступлю, никогда не отдам свое место, потому что какое-то время его добивался и буду дальше добиваться. Испытания только начинаются.

По поводу псевдонима: я тогда сидел в Photoshop’е и совмещал слова. Я, правда, совмещал Хэллоуин и Маккуин. Но это не главное обозначение. У MELOVIN`а нет обозначения. Я рад, когда люди сами придумывают фишки. Не везде на самом деле стоит искать смысл. Творчество – это не математика. Им просто нужно наслаждаться.

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Расскажите, чего ожидать фанатам от грядущего тура?

Не расскажу, что можно ожидать. Я всегда отношусь к туру, как к очень особенному моменту, очень тесному. Это как первый секс, как первая любовь. Когда я на сцене, у нас с фанатами происходит интим. Могу сказать, что будет шоу. А еще хочется просто искренности, и на самом деле я хочу ее каждый концерт.

Мне всегда важно, чтобы люди не разочаровывались и не уходили. А если разочаровываются и уходят, то приходят новые. Я очень уважаю артистов, которые меняют жанры. Иначе мы бы деградировали, слушая одно и то же. Когда музыкант меняется, это респект для меня, это просто заслуживает аплодисментов. Потому что артист не боится, что его нового могут не полюбить, ему важно показать себя такого.

А вы планируете меняться?

Я в любом случае буду меняться и меняюсь. Но, чтобы поменяться, нужно запоминаться. Нужно запомниться своей музыкой, нужно запомниться и устояться в этом мире.

Расскажите про свой парфюм.

Я очень хотел создать запах, который описывал бы меня. Он бывает сладким, бывает очень острым, а это, по сути, и есть я: от депрессии и собранности до очень веселого общительного человека. В парфюме я очень хотел показать MELOVIN`а. А назвал его «Black Gas», потому что он очень удушающий, как бывает MELOVIN.

В нем ноты имбиря, клубники, шоколада, он очень удовый, в нем много дерева, амбра. Амбр – это вещество, которое добывается у кашалота изнутри, то, что выделяется из его организма, когда он хочет залечить свои раны, когда он режется об рифы.

Запах является нишевым, он дорогой по затратам. Он не всем понравится. Это такой запах, который совсем на любителя. Я не хочу делать масс-маркет. Я хочу сделать так, чтобы человеку парфюм понравился, и он его купил.

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Вот такая у нас получилась беседа с загадочным MELOVIN`ом, который представлял Украину на Евровидении-2018 с в буквальном смысле зажигательной песней «Under The Ladder».

Напомним, тур MELOVIN`а по Украине начнется с Киева уже 2 июня.

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