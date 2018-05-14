Молодой украинский певец MELOVIN, который представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018, отправляется в концертный тур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евровидение-2018: кто победил С новым фееричным шоу артист посетит Киев, Одессу, Львов, Днепр и Харьков.

Напомним, что MELOVIN впервые заявил о себе в шестом сезоне шоу «Х-фактор», в котором стал победителем. А уже в 2018 году достойно представил Украину на конкурсе Евровидение с песней «Under the Ladder», по результатам зрительского голосования заняв 7-е место (17-е в общем голосовании).

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Благодаря необычному и запоминающемуся образу в сочетании с впечатляющими вокальными данными MELOVIN собрал целую армию поклонников, которые называют себя «меловинаторами».

График тура MELOVIN’а по Украине:

2 июня: Киев, «Bel’Etage»

8 июня: Харьков, «Місто»

9 июня: Днепр, «Тайм Аут»

15 июня: Львов, «Малевич»

22 июня: Одесса, «Bono Beach Club»

