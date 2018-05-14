Молодий український співак MELOVIN, який представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2018», вирушає в концертний тур.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євробачення-2018: хто переміг З новим феєричним шоу артист відвідає Київ, Одесу, Львів, Дніпро і Харків.

Нагадаємо, що MELOVIN вперше заявив про себе в шостому сезоні шоу «Х-фактор», в якому став переможцем. А вже в 2018 році гідно представив Україну на конкурсі «Євробачення» з піснею «Under the Ladder», за результатами глядацького голосування зайнявши 7 місце (17 в загальному голосуванні).

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Завдяки незвичайному образу в поєднанні з вражаючими вокальними даними, MELOVIN зібрав цілу армію шанувальників, які називають себе «меловінаторами».

Графік туру MELOVIN по Україні:

2 червня Київ, Bel’Etage

8 червня Харків, Місто

9 червня Дніпро, Тайм Аут

15 червня Львів, Малевич

22 червня Одеса, Bono Beach Club

