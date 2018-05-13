Вот и закончился грандиозный финал Евровидения-2018! Кто больше остальных участников покорил Европу? Каковы результаты голосования в финале Евровидения-2018 от 12.05.2018? Подробнее читайте в материале.

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Сегодня свои композиции представили участники из 26 стран: Великобритания, Германия, Франция, Испания, Австрия, Эстония, Албания, Сербия, Украина, Норвегия, Словения, Италия, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Финляндия, Ирландия, Молдова, Венгрия, Швеция, Австралия, Дания, Нидерланды, Португалия.

Финал Евровидения-2018: смотреть онлайн-трансляцию

Все телезрители, а также зрители онлайн-трансляции Евровидения-2018 уже знают результаты голосования. Но для тех, кто пропустил это событие, мы коротко расскажем, как все происходило.

Евровидение-2018: онлайн-трансляция второго полуфинала от 10.05.2018

По результатам оценивания судей и зрительского голосования от 12.05.2018, участники Евровидения-2018 заняли такие места: Израиль, Кипр, Австрия, Германия, Италия.

Евровидение-2018: онлайн-трансляция первого полуфинала от 08.05.2018

Представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN набрал 130 баллов и занял 17 место.

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