Ось і закінчився грандіозний фінал Євробачення-2018! Хто більше за інших учасників підкорив Європу? Які результати голосування у фіналі Євробачення-2018 від 12.05.2018? Детальніше читайте в матеріалі.

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Сьогодні свої композиції представили учасники з 26 країн: Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Австрія, Естонія, Албанія, Сербія, Україна, Норвегія, Словенія, Італія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Фінляндія, Ірландія, Молдова, Угорщина, Швеція, Австралія, Данія, Нідерланди, Португалія.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Всі телеглядачі, а також глядачі онлайн-трансляції Євробачення-2018 вже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як все відбувалося.

Євробачення-2018: онлайн-трансляція другого півфіналу від 10.05.2018

За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 12.05.2018, учасники Євробачення-2018 зайняли такі місця: Ізраїль, Кіпр, Австрія, Німеччина, Італія.

Євробачення-2018: онлайн-трансляція першого півфіналу від 08.05.2018

Представник України на Євробаченні-2018 MELOVIN набрав 130 балів та зайняв 17 місце.

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