Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить MELOVIN із піснею «Under the ladder». Виступ артиста відбудеться у другому півфіналі 10 травня під номером 18. Виступ співака буде заключним.

Євробачення 2018. Україна. MELOVIN — Under the ladder: дивитися кліп і слухати пісню

MELOVIN — переможець 6 сезону українського «Х-Фактора». На цей проект артист потрапив лише з третьої спроби і став одним з найпопулярніших учасників за всю історію шоу! На сьогоднішній день у співака величезна фан-група. Своїх шанувальників сам MELOVIN прозвав «меловінаторами».

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Конкурсна композиція «Under the ladder» була придумана самим артистом. Піснею MELOVIN намагається донести послання: як би не було важко, потрібно йти до своєї мети і не здаватися.

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