Завершився фінал найочікуванішого музичного шоу України! Отже, переможцем Національного відбору на Євробачення-2018 став MELOVIN. Саме він представлятиме Україну на конкурсі з піснею Under The Ladder.

З 10 лютого глядачі стежили за виступами учасників, які, до слова, порадували цього року авторськими піснями та яскравими номерами. Всього за право представляти Україну боролися 18 музикантів. Серед них були як уже зовсім досвідчені артисти з 20-річним стажем, так і новачки українського шоу-бізнесу. У фінал вийшли шестеро: LAUD, The Erised, KADNAY, VILNA, TAYANNA та MELOVIN. За результатами суддівського і глядацького голосування, перемога дісталася MELOVIN, який в сумі набрав 11 балів.

Нагадаємо, що раніше стала відома дата проведення Євробачення-2018. Два півфінали і гранд-фінал пройдуть 8, 10 і 12 травня відповідно. Завдяки минулорічній перемозі Сальвадора Собрала конкурс відбудеться у столиці його батьківщини Португалії – Лісабоні.

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