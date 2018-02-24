Завершился финал самого ожидаемого музыкального шоу Украины! Итак, победителем Национального отбора на Евровидение-2018 стал MELOVIN. Именно он будет представлять Украину на конкурсе с песней Under The Ladder.

С 10 февраля зрители следили за выступлениями участников, которые, к слову, порадовали в этом году авторскими песнями и яркими номерами. Всего за право представлять Украину боролись 18 музыкантов. Среди них были как уже совсем опытные артисты с 20-летним стажем, так и новички украинского шоу-бизнеса. В финал вышли шестеро: LAUD, The Erised, KADNAY, VILNA, TAYANNA и MELOVIN. По результатам судейского и зрительского голосования, победа досталась MELOVIN, который в сумме набрал 11 баллов.

Напомним, что ранее стала известна дата проведения Евровидения-2018. Два полуфинала и гранд-финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно. Благодаря прошлогодней победе Сальвадора Собрала конкурс состоится в столице его родины Португалии — Лиссабоне.

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