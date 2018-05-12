На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Іспанію представлятимуть Альфред і Амайя із піснею «Tu Canción». Виступ артистів відбудеться у фіналі, 12 травня. Вони виконають композицію іспанською мовою.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018: Іспанія. Альфред і Амайя — Tu Canción: дивитися кліп і слухати пісню.



Іспанію на Євробаченні-2018 представлятиме молодий романтичний дует Альфреда та Амайї.

Альфред Гарсія народився в Ель-Прат-де-Льобрегат, Каталонія. З семи років навчався співу. Самостійно освоїв гру на гітарі, клавішних і ударних. У 15 років випустив свій перший альбом, а вже в 17 записав хітовий сингл «She Looks So Beautiful», який виграв приз глядацьких симпатій на одному з іспанських фестивалів. Також Альфред брав участь в іспанській версії шоу «Голос».



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Амайя Ромеро народилася в Памплоні, а свою музичну кар’єру почала ще в 11 років тоді майбутня співачка взяла участь у дитячому конкурсі талантів «Cántame una canción». Пізніше брала участь в шоу «El Número Uno» і в проекті «Operación Triunfo», де цьогоріч стала переможницею.

У січні молодий дует переміг на концерті «Gala Eurovisión», який проводився в рамках проекту «Operación Triunfo», і завоював право представити свою країну на Євробаченні-2018.

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