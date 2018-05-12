На песенном конкурсе Евровидение-2018 Испанию представят Альфред и Амайя с песней «Tu Canción». Выступление артистов состоится в финале, 12 мая. Они исполнят композицию на испанском языке.

Финал Евровидения-2018: смотреть онлайн-трансляцию

Евровидение-2018: Испания. Альфред и Амайя – Tu Canción: смотреть клип и слушать песню.



Испанию на Евровидении-2018 представит молодой романтичный дуэт Альфреда и Амайи.

Евровидение-2018: онлайн-трансляция второго полуфинала от 10.05.2018

Альфред Гарсия родился в Эль-Прат-де-Льобрегат, Каталония. С семи лет обучался пению. Самостоятельно научился играть на гитаре, клавишных и ударных. В 15 лет выпустил свой первый альбом, а уже в 17 записал хитовый сингл «She Looks So Beautiful», выигравший приз зрительских симпатий на одном из испанских фестивалей. Также Альфред принимал участие в испанской версии шоу «Голос».

Евровидение-2018: онлайн-трансляция первого полуфинала от 08.05.2018

Читайте также: Где смотреть Евровидение-2018

Амайя Ромеро родилась в Памплоне, а свою музыкальную карьеру начала еще в 11 лет, тогда будущая певица приняла участие в детском конкурсе талантов «Cántame una canción». Позднее участвовала в шоу «El Número Uno» и в проекте «Operación Triunfo», где в этом году стала победительницей.

Евровидение-2018 финал: список стран

В январе молодой дуэт победил на концерте «Gala Eurovisión», который проводился в рамках проекта «Operación Triunfo», и завоевал право представить свою страну на Евровидении-2018.

Читайте также: Все песни стран – участниц Евровидения-2018

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.