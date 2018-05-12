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Телеканал СТБ / Выступление Словении в полуфинале Евровидения 2018: Lea Sirk – Hvala, ne

Выступление Словении в полуфинале Евровидения 2018: Lea Sirk – Hvala, ne

Телеканал СТБ

На песенном конкурсе Евровидение-2018 Словению представили Леа Сирк с песней «Hvala, ne!». Выступление певицы состоялось во втором полуфинале 10 мая под номером 17. Она исполнила песню на словенском языке.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018: Словения: Леа Сирк – Hvala, ne!: смотреть выступление


Леа Сирк начала заниматься музыкой еще в детстве. С 2001 по 2007 год участвовала во многих национальных и международных конкурсах. Параллельно с обучением в средней школе осваивала игру на флейте.

Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

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Будущая певица обучалась в музыкальной консерватории города Женева, которую окончила с отличием. В 2005 году получила премию как перспективная молодая певица на Международном музыкальном конкурсе в Кельне. С тех пор выступала на многих фестивалях и дважды принимала участие в Нацотборах (2009 и 2010 гг.).

Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн

Также Леа дважды выступала на Евровидении в качестве бэк-вокалистки: в 2014 году в команде Тинкары Ковачи и в 2016 в команде МануЭллы.

Евровидение 2018. Порядок выступления стран в финале 

У певицы двое дочерей, но это никак не мешает ей развивать карьеру. После победы на Нацотборе «EMA»-2018 она завоевала право представлять страну в Лиссабоне. Леа исполнит песню «Hvala, ne!», что в переводе означает «Спасибо, нет!».

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