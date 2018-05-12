Норвегию на песенном конкурсе Евровидение-2018 представил Александр Рыбак с песней «That’s How You Write A Song». Выступление артиста состоялось во втором полуфинале 10 мая под номером 1.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018. Норвегия. Александр Рыбак – That’s How You Write A Song: смотреть выступление



Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

Александр Рыбак известен своей победой на Евровидении в 2009 году. Тогда артист набрал рекордное количество баллов. В 2018 году Рыбак снова попытал счастье и получил право представлять Норвегию на Евровидении.

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Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн

В этом году Александр Рыбак исполнит песню собственного сочинения «That’s How You Write A Song». Композиция, с которой участник будет представлять Норвегию на Евровидении-2018, рассказывает о вере в себя и свои силы. В номере Рыбак будет использовать современные технологии: играть на разных музыкальных инструментах, созданных с помощью виртуальной реальности. Букмекеры пророчат Рыбаку 2 место.

Евровидение 2018. Порядок выступления стран в финале

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