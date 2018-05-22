Популярний український співак, представник України на Євробаченні-2018 і володар величезної армії шанувальників дав ексклюзивне інтерв’ю сайту СТБ. MELOVIN розповів про свої враження від поїздки в Лісабон, про те, що для нього магія, що означає його псевдонім насправді і багато іншого. Детальніше читайте в матеріалі.

Ваші очікування від Євробачення після перших репетицій і півфіналів у Лісабоні відрізнялися від тих, які були під час підготовки до конкурсу на батьківщині?

Я нічого не очікував. Я не забивав цим голову, щоб не розчаровуватися. Скоріше за все, я чекав великої публіки та виступу на арені. Це був мій перший вихід на таку велику сцену. Мені здається, мене прийняли і сцена, і глядач. Усі починають із чогось маленького. І я теж колись починав із маленької-маленькї сцени, коли в залі було 15 чоловік: мама, тато, всі рідні.

Було складно співати, лежачи в роялі?

Спочатку було складно. Кожен раз, коли ми репетирували на студії із моїм бек-вокалом і з Галиною Юріївною, моїм педагогом, я постійно співав лежачи: всі стоять, а я лежу. У мене була складність з однією фразою на початку пісні. У підсумку все вийшло. Лежачи співати навіть легше.

Ви завжди говорили, що перемога буває різною. Розкажіть про перемогу, яку Ви привезли з Євробачення?

Визнання європейського глядача, вибагливого глядача, для якого кожна постановка вже є чимось буденним. І найкрутіше, коли європейський глядач оцінює це, голосує, пише коментарі, коли переглядів виступу більше 4 мільйонів, коли не згодні з результатами голосування журі, коли захищає не тільки наш, а й європейський глядач. Це найцінніше, це величезна перемога. Коли підходить Жан-Поль Готьє і хвалить вашу постановку від України. Це велике визнання і для мене, і для України.

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Розкажіть, чому Ви і Ваша команда майже завжди в чорному?

Мені подобається, коли говорять не тільки про мене, а й про мою команду. Наприклад, коли ми прилетіли в Лісабон і нас там зустріли, першою фразою було «З України прилетіла чорна музична нечисть». Це було так круто, це було прямо ух як здорово. А я люблю, коли можна виводити людей на емоцію. І неважливо, яка вона, погана чи хороша. Погана емоція теж може дати хороший результат.

Ви якось пов’язуєте себе з образом Дракули?

Ми не створювали цей образ спеціально. Мені здається, що в мені є якась частинка вампіризму. Я людина, яка притягує успіх, і щось все одно там сидить в мені всередині. Тим більше, що бабуся займалася магією, і багато передалося від неї у спадок. Я в дитинстві дуже сильно захоплювався цим, читав літературу, багато вивчав. І щось притягнув.

Тобто Ви вірите в магію?

Звичайно. Але це не магія, це ми любимо говорити слово «магія». Це втручання у твою ауру, в твоє біополе. Це і є магія, по суті. Наприклад, погане слово руйнує. Воно матеріалізується і погано позначається на оболонці людини.

Коли вже мова пішла про сенс слів, скажіть, із яким настроєм Ви створювали свій псевдонім?

У мене був настрій «Я хочу бути зіркою. Чорт забирай, я дуже сильно хочу цього». Юнацький максималізм дуже допомагав. Зараз він вже вичерпує себе.

Я людина, яка не звикла прогинатися під щось. Ніколи нікому нічим не поступлюся, ніколи не віддам своє місце, тому що якийсь час його домагався і буду далі домагатися. Випробування тільки починаються.

Із приводу псевдоніма: я тоді сидів у Photoshop’і і поєднував слова. Я, дійсно, поєднував Хеллоуїн і Маккуїн. Але це не головне значення. У MELOVIN`а немає якогось значення. Я радий, коли люди самі придумують фішки. Не скрізь, насправді, варто шукати сенс. Творчість – це не математика. Нею просто потрібно насолоджуватися.

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Розкажіть, чого очікувати фанатам від майбутнього туру?

Не розповім, чого можна очікувати. Я завжди ставлюся до туру, як до дуже особливого моменту, дуже тісного. Це як перший секс, як перше кохання. Коли я на сцені, у нас із фанатами відбувається інтим. Можу сказати, що буде шоу. А ще хочеться просто щирості, і насправді я хочу її кожен концерт.

Мені завжди важливо, щоб люди не розчаровувалися і не йшли. А якщо розчаровуються і йдуть, то приходять нові. Я дуже поважаю артистів, які змінюють жанри. Інакше ми б деградували, слухаючи одне і те ж. Коли музикант змінюється, це респект для мене, це просто заслуговує на оплески. Тому що артист не боїться, що його нового можуть не полюбити, йому важливо показати себе такого.

А Ви плануєте змінюватися?

Я у будь-якому випадку буду змінюватися і змінююся. Але, щоб змінитись, потрібно запам’ятовуватись. Потрібно запам’ятатися своєю музикою, потрібно запам’ятатися і встоятися у цьому світі.

Розкажіть про свій парфум.

Я дуже хотів створити запах, який описував би мене. Він буває солодким, буває дуже гострим, а це, по суті, і є я: від депресії і зібраності до дуже веселої товариської людини. У парфумах я дуже хотів показати MELOVIN`а. А назвав його «Black Gas», тому що він дуже задушливий, яким буває MELOVIN.

У ньому ноти імбиру, полуниці, шоколаду, він дуже удовий, у ньому багато дерева, амбра. Амбр – це речовина, яка видобувається у кашалота зсередини, те, що виділяється із його організму, коли він хоче залікувати свої рани, коли він ріжеться об рифи.

Запах є нішевим, він дорогий за витратами. Він не всім сподобається. Це такий запах, який зовсім на любителя. Я не хочу робити мас-маркет. Я хочу зробити так, щоб людині парфум сподобався, і він його купив.

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Ось така у нас вийшла розмова з загадковим MELOVIN`ом, який представляв Україну на Євробаченні-2018 із у буквальному сенсі запальною піснею «Under The Ladder».

Нагадаємо, тур MELOVIN`а Україною почнеться із Києва вже 2 червня.

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