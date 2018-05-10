Україна на Євробаченні-2018 завершить виступи другого півфіналу 10.05.2018 під номером 18. Вже сьогодні переможець Національного відбору в Україні MELOVIN виступить з піснею «Under the ladder».

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За словами організаторів міжнародного пісенного конкурсу, порядок виступів учасників на Євробаченні-2018 визначали продюсери португальського мовника. Потім він був схвалений виконавчим керівником EBU Йоном Ола Сандом і головою Наглядової ради Френком Дітером Фрейліном. Така практика здійснюється з 2013 року для того, щоб забезпечити цікаве та захопливе шоу, а також максимально виділити кожну пісню.

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Нагадаємо, що за підсумками жеребкування, яке відбулося в січні цього року, стало відомо, в якому з двох півфіналів виступить кожен артист.

Таким чином, представник України на Євробаченні 2018 MELOVIN представить пісню «Under the ladder» на міжнародному пісенному конкурсі під час другого півфіналу 10.05.2018 під номером 18.