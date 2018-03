Місяць тому вся країна дізналася ім’я представника від України на Євробаченні-2018. Ним став харизматичний співак MELOVIN. Він активно готується до поїздки в Лісабон і скоро представить кліп на пісню «Under the ladder». Звичайно, stb.ua не міг упустити можливості та вирушив на зйомки відео. Хто став для MELOVIN’а уособленням спокуси, чому він назвав майбутній кліп дуже небезпечним, а також фото з бекстейджу – в нашому матеріалі.

«Мені здається, що глядачеві сподобається те, що відбуватиметься в кліпі.Там практично всі стихії. Звичайно, повністю карти не хочеться розкривати, але дійсно буде дуже круто. Я впевнений, що глядачі від мене такого не очікують. Кліп «Under the ladder» – це свого роду міні-фільм із захопливим сюжетом», – поділився MELOVIN.

На знімальному майданчику головним героям довелося нелегко. Через одну зі стихій артист мало не постраждав. І це не всеохопний вогонь!

«Ми в прямому сенсі принесли ураган у знімальний павільйон. Було дуже складно працювати: сильний вітер, пил летів в обличчя, в очі. Я вже плювався пилом. Навіть боюся уявити, скільки його у легенях і у мене, й у всієї знімальної групи. Було також кілька небезпечних трюків. Загалом відео буде дуже небезпечним і гарячим», – зізнався він.

Судячи з усього, гарячим кліп обіцяє бути у всіх сенсах. Разом зі співаком головною героїнею в «Under the ladder» стала Юлія Гершун – Topmodel of the World 2017, а також президент благодійного фонду «Розвиток обдарованих дітей».

«Ми довго шукали героїню, насамперед особистість, яка може підійти на роль. Юля – надзвичайно красива дівчина, вона – уособлення спокуси. Спокусився я чи ні – побачите в кліпі, але скажу одне: головне, щоб вчасно зійшло сонце», – заінтригував MELOVIN.

Під час зйомок топ-модель мужньо витримала зйомки небезпечних сцен і допрацювала, незважаючи на гарячий віск на волоссі.

«Якщо зазвичай носити корону – завдання приємне, то в разі, коли вона на тобі горить, це дуже страшно, – сміється Юлія. – Але що поробиш. MELOVIN стежив за зйомкою кожної моєї сцени, переживав, щоб все було добре. Взагалі, ми намагалися підтримувати один одного, оскільки було багато технічних складнощів. Та й фізичних – незважаючи на вогонь, у павільйоні було дуже холодно. Але воля до перемоги і боротьба за найкращий результат для країни нас дуже згуртували. Впевнена, що кліп вартував наших зусиль, і глядач відчує весь спектр наших емоцій, а це і віра, і боротьба з собою і обставинами, і страх, і біль від безвиході, і щастя одночасно».

Знімальна зміна тривала понад 20 годин. Продюсером та ініціатором зйомок кліпу виступила Катерина Мала. Режисером – Тарас Голубков.

Прем’єра кліпу запланована на середину квітня.