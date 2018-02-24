MELOVIN – переможець Національного відбору на Євробачення-2018 у фіналі від 24.02.2018! Артист представить Україну на конкурсі в Португалії вже в травні. Що нам відомо про представника нашої країни на пісенному конкурсі? Також дивіться виступ MELOVIN в фіналі відбору на Євробачення-2018 в Україні!

Завдяки глядацькому голосуванню та оцінками журі переможцем відбору на Євробачення-2018 став MELOVIN.

Що нам відомо про артиста?

MELOVIN – український виконавець, музикант і автор. Співак поєднує різні музичні напрямки: поп, електро, соул, фолк і багато інших.

У 2015 році MELOVIN став переможцем вокального шоу «Х-Фактор»-6, після чого розпочав роботу над дебютним альбомом.

Через два роки MELOVIN брав участь в Нацвідборі на конкурс Євробачення-2017 з англомовною піснею «WONDER». Він посів третє місце, отримавши рекордну кількість глядацьких голосів – понад 60 000.

А вже в цьому році MELOVIN взяв реванш з треком «Under The Ladder», який відкрив нову епоху в творчості артиста. І дав можливість представити Україну на конкурсі Євробачення-2018!

«Я згадую вечір, коли написав цю пісню, – розповідає MELOVIN. – Я був в такому пригніченому стані, що мені захотілося написати трек, який змусив би мене ожити, музику, яка змусила б людей рухатися вперед. Наша проблема – це страх і забобони! Ми завжди думаємо, що ризик завжди увінчується поразкою. Ми часто жаліємо себе, ставши в позицію жертви, а не переможця свого життя. Саме тому я запрошую всіх на свій борт підняти червону завісу, почати шоу і вести глядача в напрямку до успіху. Я знаю, що я і кожен з нас може зробити все, щоб страх перед чимось новим зник, настав попутний вітер, і кожен став тим, ким він давно мріяв бути, але боявся».

«Under The Ladder» – це пісня про поразки, які через події приводять нас до успіху. І на своєму прикладі MELOVIN показує, що не страшно вдруге спробувати щастя на Національному відборі, адже попереду може чекати перемога!

Дивіться, як виступив переможець відбору на Євробачення 2018 в Україні!