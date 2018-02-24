Финал Нацотбора на Евровидение-2018 подошел к концу. По результатам голосования членов жюри и зрителей победу одержал MELOVIN. Хотите узнать, какие баллы получили остальные участники шоу — читайте в нашем материале.
Все зрители онлайн-трансляции и телезрители Нацотбора на Евровидение-2018 уже знают результаты голосования, однако для тех, кто пропустил шоу, мы напомним, кто из конкурсантов получил самый высокий и самый низкий баллы.
Финал Нацотбора открыла группа KADNAY с треком «Beat of the universe». Артисты получили от судей 3 балла, от зрителей — 5 баллов.
Под номером 2 выступила TAYANNA с песней «Леля». Певица получила от судей 6 баллов, от зрителей — 4 балла.
Третьим на сцену вышла группа The Erised, которая исполнила композицию «Heroes». За свое исполнение музыканты получили от членов жюри 2 балла и от зрителей — 1 балл.
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LAUD с песней «Waiting» выступил следующим. Он получил от судей 4 балла, от зрителей — 2.
Пятой показала свой номер VILNA с композицией «Forest song».Члены жюри ее шоу оценили в 1 балл, зрители —в 3 балла.
Завершил финал MELOVIN с песней «Under the ladder». Певцу судьи поставили 5 баллов, зрители — 6 баллов.
Итак, по результатам конкурса представлять Украину на международном песенном шоу поедет MELOVIN.
Результаты зрительского голосования в процентах и баллах:
|Финал
|Имя участника
|Код участника
|Результаты зрительского голосования в процентах
|Результаты зрительского голосования в баллах
|KADNAY
|1
|18,61%
|5
|TAYANNA
|2
|16,62%
|4
|The Erised
|3
|6,48%
|1
|LAUD
|4
|11,56%
|2
|VILNA
|5
|12,92%
|3
|MELOVIN
|6
|33,81%
|6