Финал Нацотбора на Евровидение-2018 подошел к концу. По результатам голосования членов жюри и зрителей победу одержал MELOVIN. Хотите узнать, какие баллы получили остальные участники шоу — читайте в нашем материале.

Все зрители онлайн-трансляции и телезрители Нацотбора на Евровидение-2018 уже знают результаты голосования, однако для тех, кто пропустил шоу, мы напомним, кто из конкурсантов получил самый высокий и самый низкий баллы.

Финал Нацотбора открыла группа KADNAY с треком «Beat of the universe». Артисты получили от судей 3 балла, от зрителей — 5 баллов.

Под номером 2 выступила TAYANNA с песней «Леля». Певица получила от судей 6 баллов, от зрителей — 4 балла.

Третьим на сцену вышла группа The Erised, которая исполнила композицию «Heroes». За свое исполнение музыканты получили от членов жюри 2 балла и от зрителей — 1 балл.

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LAUD с песней «Waiting» выступил следующим. Он получил от судей 4 балла, от зрителей — 2.

Пятой показала свой номер VILNA с композицией «Forest song».Члены жюри ее шоу оценили в 1 балл, зрители —в 3 балла.

Завершил финал MELOVIN с песней «Under the ladder». Певцу судьи поставили 5 баллов, зрители — 6 баллов.

Итак, по результатам конкурса представлять Украину на международном песенном шоу поедет MELOVIN.

Результаты зрительского голосования в процентах и баллах:

Финал Имя участника Код участника Результаты зрительского голосования в процентах Результаты зрительского голосования в баллах KADNAY 1 18,61% 5 TAYANNA 2 16,62% 4 The Erised 3 6,48% 1 LAUD 4 11,56% 2 VILNA 5 12,92% 3 MELOVIN 6 33,81% 6

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