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Телеканал СТБ / Результати голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2018

Результати голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2018

Телеканал СТБ

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2018 завершився. За результатами голосування членів журі та глядачів перемогу здобув MELOVIN. Бажаєте дізнатися, які бали отримали інші учасники шоу – читайте в нашому матеріалі.

Всі глядачі онлайн-трансляції та телеглядачі Нацвідбору на Євробачення-2018 вже знають результати голосування, проте для тих, хто пропустив шоу, ми нагадаємо, хто з конкурсантів отримав найвищий і найнижчий бали.

Фінал Нацвідбору відкрив гурт KADNAY із треком «Beat of the universe». Артисти отримали від суддів  3 бали, від глядачів  — 5 балів.

Під номером 2 виступила TAYANNA з піснею «Леля». Співачка отримала від суддів 6 балів, від глядачів  — 4 бали.

Третім на сцену вийшов гурт The Erised, який виконав композицію «Heroes». За своє виконання музиканти отримали від членів журі 2 бали та від глядачів  — 1 бал.

Відбір на Євробачення 2018: фінал від 24.02.2018 дивитися онлайн

LAUD з піснею «Waiting» виступив наступним. Він отримав від суддів 4 бали, від глядачів – 2.

П’ятою показала свій номер VILNA з композицією «Forest song». Члени журі її шоу оцінили у 1 бал, глядачі  — у 3 бали.

Завершив фінал MELOVIN із піснею «Under the ladder». Співаку судді поставили 5 балів, глядачі — 6 балів.

Отже, за результатами конкурсу представляти Україну на міжнародному пісенному шоу поїде MELOVIN.

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Результати глядацького голосування у відсотках і балах:

Фінал
Ім’я учасника Код учасника Результати глядацького голосування у відсотках Результати глядацького голосування у балах
KADNAY 1 18,61% 5
TAYANNA 2 16,62% 4
The Erised 3 6,48% 1
LAUD 4 11,56% 2
VILNA 5 12,92% 3
MELOVIN 6 33,81% 6

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