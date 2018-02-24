Фінал Нацвідбору на Євробачення-2018 завершився. За результатами голосування членів журі та глядачів перемогу здобув MELOVIN. Бажаєте дізнатися, які бали отримали інші учасники шоу – читайте в нашому матеріалі.
Всі глядачі онлайн-трансляції та телеглядачі Нацвідбору на Євробачення-2018 вже знають результати голосування, проте для тих, хто пропустив шоу, ми нагадаємо, хто з конкурсантів отримав найвищий і найнижчий бали.
Фінал Нацвідбору відкрив гурт KADNAY із треком «Beat of the universe». Артисти отримали від суддів 3 бали, від глядачів — 5 балів.
Під номером 2 виступила TAYANNA з піснею «Леля». Співачка отримала від суддів 6 балів, від глядачів — 4 бали.
Третім на сцену вийшов гурт The Erised, який виконав композицію «Heroes». За своє виконання музиканти отримали від членів журі 2 бали та від глядачів — 1 бал.
Відбір на Євробачення 2018: фінал від 24.02.2018 дивитися онлайн
LAUD з піснею «Waiting» виступив наступним. Він отримав від суддів 4 бали, від глядачів – 2.
П’ятою показала свій номер VILNA з композицією «Forest song». Члени журі її шоу оцінили у 1 бал, глядачі — у 3 бали.
Завершив фінал MELOVIN із піснею «Under the ladder». Співаку судді поставили 5 балів, глядачі — 6 балів.
Отже, за результатами конкурсу представляти Україну на міжнародному пісенному шоу поїде MELOVIN.
Результати глядацького голосування у відсотках і балах:
|Фінал
|Ім’я учасника
|Код учасника
|Результати глядацького голосування у відсотках
|Результати глядацького голосування у балах
|KADNAY
|1
|18,61%
|5
|TAYANNA
|2
|16,62%
|4
|The Erised
|3
|6,48%
|1
|LAUD
|4
|11,56%
|2
|VILNA
|5
|12,92%
|3
|MELOVIN
|6
|33,81%
|6