Украина определилась со своим представителем на Евровидение-2018. В Лиссабон поедет MELOVIN с песней «Under the ladder». Хоть и со второй попытки, но парню удалось победить в Национальном отборе. Кто же будет сражаться с MELOVIN на самом масштабном песенном конкурсе? Давайте послушаем и оценим композиции, которые подготовили представители других стран.

Чехия

Mikolas Josef – Lie To Me

Испания

Alfred and Amaia – Tu Canción



Мальта

Christabelle – Taboo



Швейцария

Zibbz – Stones



Великобритания

SuRie – Storm



Дания

Rasmussen – Higher Ground



Сербия

Sanja Ilić & Balkanika – Nova Deca



Германия

Michael Schulte – You Let Me Walk Alone



Украина

MELOVIN – Under The Ladder



Латвия

Laura Rizzotto – Funny Girl



Венгрия

AWS – Viszlát Nyár



Словения

Lea Sirk – Hvala, ne



Молдова

DoReDos – My Lucky Day



Румыния

The Humans – Goodbye



Нидерланды

Waylon – Outlaw In ‘Em



Эстония

Elina Nechayeva – La Forza



Польша

Gromee feat. Lukas Meijer – Light Me Up



Финляндия

Saara Aalto – Monsters



Португалия

Cláudia Pascoal – O Jardim



Беларусь

ALEKSEEV – Forever



Франция

Madame Monsieur – Mercy



Греция

Γιάννα Τερζή – Όνειρό Μου



