MELOVIN — победитель Национального отбора на Евровидение-2018 в финале от 24.02.2018! Артист представит Украину на конкурсе в Португалии уже в мае. Что нам известно о представителе нашей страны на песенном конкурсе? Также смотрите выступление MELOVIN в финале отбора на Евровидение-2018 в Украине!

Благодаря зрительскому голосованию и оценкам жюри победителем отбора на Евровидение 2018 стал MELOVIN.

Что нам известно об артисте?

MELOVIN — украинский исполнитель, музыкант и автор. Певец соединяет различные музыкальные направления: поп, электро, соул, фолк и многие другие.

В 2015 году MELOVIN стал победителем вокального шоу «Х-Фактор»-6, после чего приступил к работе над дебютным альбомом.

Спустя два года MELOVIN участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней «WONDER». Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов – больше 60 000.

А уже в этом году MELOVIN взял реванш с треком «Under The Ladder», который открыл новую эпоху в творчестве артиста и дал возможность представить Украину на конкурсе Евровидение-2018!

«Я вспоминаю вечер, когда написал эту песню, – рассказывает MELOVIN. – Я был в таком угнетенном состоянии, что мне захотелось написать трек, который заставил бы меня ожить, музыку, которая заставила бы людей двигаться вперед. Наша проблема – это страх и предрассудки! Мы всегда думаем, что риск всегда увенчивается поражением. Мы часто жалеем себя, став в позицию жертвы, а не победителя своей жизни. Именно потому я приглашаю всех на свой борт поднять красный занавес, начать шоу и вести зрителя в направлении к успеху. Я знаю, что я и каждый из нас может сделать все, чтобы страх перед чем-то новым исчез, подул попутный ветер, и каждый стал тем, кем он давно мечтал быть, но боялся».

«Under The Ladder» – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху. И на своем примере MELOVIN показывает, что не страшно во второй раз попытать счастье на национальном отборе, ведь впереди может ждать победа!

Смотрите, как выступил победитель отбора на Евровидение-2018 в Украине!