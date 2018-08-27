Учасник Євробачення-2018 MELOVIN випустив перший трек після конкурсу – «That’s Your Role» – і оголосив про новий етап у своїй кар’єрі.
Реалізувати ті ідеї, які раніше лякали і на які раніше не вистачало сміливості, – саме таку мету після Євробачення собі поставив MELOVIN. Артист змінив імідж і випустив нову англомовну пісню під назвою «That’s Your Role».
«Ера Дракули, який співає, скінчилась, мені хочеться свіжого дихання як в музиці, так і в образі, – каже MELOVIN. – «That’s Your Role» – це відповідь тим, хто намагається диктувати нам свої умови. Але, на щастя, настав час, коли ми можемо дати відсіч і жити так, як нам хочеться. Це твоя роль, твоє життя, і ти можеш розпоряджатися ним як завгодно. Кожна людина досить сильна, щоб жити за своїми правилами».
Автор музики – сам MELOVIN. Саунд-продюсер – Антон Карський, який брав участь у створенні пісні «Under The Ladder».
Трек «That’s Your Role» увійде в новий альбом MELOVIN’а, який називатиметься «OCTOPUS».
Більше на тему: Настя Каменських – «LOMALA»: прем’єра пісні
Текст пісні MELOVIN’а «That’s Your Role»
We’re not just bodies you hide
Under the groun-de
We’re not the flowers you cut
So you look lovely
You can’t just do what you want without the consequence
Never knew
never knew
never knew
I’d say hence
If they wanna take
your voice – Must take your soul
If they gonna take
your soul – Well not today
I’m not the kind of guy
who’ll handle this alone
If you wanna play –
it’s time and that’s your role
Sometimes it’s bigger than us
Sometimes it’s louder
We all have faith on our hearts
We all have power
Out thoughts are oriented towards the happiness
Never knew never knew never knew never knew never knew never knew
I’d say hence
Більше на тему: Олег Винник розповів про прем’єру пісні «Вишиванка»