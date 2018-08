Учасник Євробачення-2018 MELOVIN випустив перший трек після конкурсу – «That’s Your Role» – і оголосив про новий етап у своїй кар’єрі.

Реалізувати ті ідеї, які раніше лякали і на які раніше не вистачало сміливості, – саме таку мету після Євробачення собі поставив MELOVIN. Артист змінив імідж і випустив нову англомовну пісню під назвою «That’s Your Role».

«Ера Дракули, який співає, скінчилась, мені хочеться свіжого дихання як в музиці, так і в образі, – каже MELOVIN. – «That’s Your Role» – це відповідь тим, хто намагається диктувати нам свої умови. Але, на щастя, настав час, коли ми можемо дати відсіч і жити так, як нам хочеться. Це твоя роль, твоє життя, і ти можеш розпоряджатися ним як завгодно. Кожна людина досить сильна, щоб жити за своїми правилами».

Автор музики – сам MELOVIN. Саунд-продюсер – Антон Карський, який брав участь у створенні пісні «Under The Ladder».

Трек «That’s Your Role» увійде в новий альбом MELOVIN’а, який називатиметься «OCTOPUS».

Більше на тему: Настя Каменських – «LOMALA»: прем’єра пісні

Текст пісні MELOVIN’а «That’s Your Role»

We’re not just bodies you hide

Under the groun-de

We’re not the flowers you cut

So you look lovely

You can’t just do what you want without the consequence

Never knew

never knew

never knew

I’d say hence

If they wanna take

your voice – Must take your soul

If they gonna take

your soul – Well not today

I’m not the kind of guy

who’ll handle this alone

If you wanna play –

it’s time and that’s your role

Sometimes it’s bigger than us

Sometimes it’s louder

We all have faith on our hearts

We all have power

Out thoughts are oriented towards the happiness

Never knew never knew never knew never knew never knew never knew

I’d say hence

Більше на тему: Олег Винник розповів про прем’єру пісні «Вишиванка»

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ