Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник порадовал своих поклонников. Талантливый и обаятельный певец выпустил свежий хит! Сегодня, 23 августа, фанаты могут послушать новую песню Олега Винника «Вишиванка». Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram. Подробнее о премьере читайте в нашем материале.

23 августа у Олега Винника вышел трек под названием «Вишиванка». По сообщениям артиста в соцсетях понятно, что песня посвящена Дню Независимости Украины. Именно поэтому, скорее всего, артист и назначил премьеру на День флага.

На создание украиноязычного сингла под названием «Вишиванка» музыканта вдохновили земляки:

«Я счастлив представить свою «Вишиванку» накануне празднования Дня Независимости Украины. Горжусь тем, что родился и вырос на этой земле. Безгранично люблю нашу страну, ценю труд наших людей и благодарю Бога за то, что Он дает мне такие песни. Это так круто петь о своей Родине, своих земляков, семейные ценности, украинские традиции и колорит».

За несколько дней до презентации новой композиции Винник предложил украинцам принять участие во флешмобе. Жители разных уголков страны объединились, выкладывая на своих страницах в соцсетях фото в вышиванках с хэштегом #ov #вишиванка и #незалежність.

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Текст песни:

До лиця вишиванка, тобі до лиця,

Та радієш, всміхаєшся без кінця!

Соковиті насичені кольори,

Як світанки яскраві вечори!

У орнаменти долі перетворись,

І на віки з узорами зростись,

Ніби серце гаряче в долонях твоє!

Припев:

Одягни вишиванку, Україно моя!

Йде на свято вся сім’я!

В вишиванці каштани і акація!

Одягни вишиванку, Україно моя!

Йде на свято вся сім’я!

В вишиванці каштани і акація!

Ти і я!..

За столом вся родина, за столом

Скатертина обшита хрестиком!

Пахне святом і радістю коровай!

Пам’ятай ці хвилини! Пам’ятай!..

Кольори: білий, голубий,

Щоб життя заіскрилося, полюби,

Ніби серце гаряче в долонях твоє!

Припев



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