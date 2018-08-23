Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник порадовал своих поклонников. Талантливый и обаятельный певец выпустил свежий хит! Сегодня, 23 августа, фанаты могут послушать новую песню Олега Винника «Вишиванка». Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram. Подробнее о премьере читайте в нашем материале.
23 августа у Олега Винника вышел трек под названием «Вишиванка». По сообщениям артиста в соцсетях понятно, что песня посвящена Дню Независимости Украины. Именно поэтому, скорее всего, артист и назначил премьеру на День флага.
На создание украиноязычного сингла под названием «Вишиванка» музыканта вдохновили земляки:
«Я счастлив представить свою «Вишиванку» накануне празднования Дня Независимости Украины. Горжусь тем, что родился и вырос на этой земле. Безгранично люблю нашу страну, ценю труд наших людей и благодарю Бога за то, что Он дает мне такие песни. Это так круто петь о своей Родине, своих земляков, семейные ценности, украинские традиции и колорит».
За несколько дней до презентации новой композиции Винник предложил украинцам принять участие во флешмобе. Жители разных уголков страны объединились, выкладывая на своих страницах в соцсетях фото в вышиванках с хэштегом #ov #вишиванка и #незалежність.
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Текст песни:
До лиця вишиванка, тобі до лиця,
Та радієш, всміхаєшся без кінця!
Соковиті насичені кольори,
Як світанки яскраві вечори!
У орнаменти долі перетворись,
І на віки з узорами зростись,
Ніби серце гаряче в долонях твоє!
Припев:
Одягни вишиванку, Україно моя!
Йде на свято вся сім’я!
В вишиванці каштани і акація!
Одягни вишиванку, Україно моя!
Йде на свято вся сім’я!
В вишиванці каштани і акація!
Ти і я!..
За столом вся родина, за столом
Скатертина обшита хрестиком!
Пахне святом і радістю коровай!
Пам’ятай ці хвилини! Пам’ятай!..
Кольори: білий, голубий,
Щоб життя заіскрилося, полюби,
Ніби серце гаряче в долонях твоє!
Припев
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