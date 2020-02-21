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Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко – украинский артист, продюсер, актер, судья 10 сезона шоу «Х-фактор» и член жюри Нацотбора на Евровидение-2020. Больше всего известен его образ «Верка Сердючка». В нашем материале вы найдете подборку самых хитовых композиций артиста.
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Песня «Dancing Lasha Tumbai» принесла Верке Сердючке мировую славу и второе место на песенном конкурсе Евровидение-2007. Песня, написана на смеси украинского, английского и немецкого, успешно прошла национальный отбор и выиграла зрительское голосование.
Песня «Все будет хорошо» стала своеобразным гимном хорошего настроения и праздника.
Конечно же, ни одно застолье не обходиться без культовой «Гоп-Гоп-Гоп». Цитируя автора «Ой не буду горювать, буду танцювати!».
Почти каждая песня Андрея – о любви. О самом наболевшем и сокровенном каждого. Одна из таких «ТУК, ТУК, ТУК».
Каждая из нас совсем немножко, но мечтает о принце. Андрей Данилко написал наглядное пособие для всех девушек, как же все таки быть с этим самым принцем – «Я не поняла».
Видео на песню «Хорошо красавицам» посвящается тем, кто внутреннюю красоту ценит больше, чем внешнюю.
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