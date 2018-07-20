Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте

Андрей Данилко – один из самых успешных украинских артистов, который наиболее известен своим образом Верки Сердючки. Уже не первый десяток лет он покоряет сердца жителей не только нашей страны, но и всего мира. Интересные факты из жизни, а также биографию артиста читайте в нашем материале.

Полное имя: Андрей Михайлович Данилко

Дата рождения: 2 октября 1973 года

Место рождения: Полтава, Украинская ССР

Деятельность: актер, певец, телеведущий, юморист, композитор, автор песен, режиссер, сценарист

Семейное положение: не женат

Псевдоним: Верка Сердючка

Лучшие работы: Песни «Я не поняла», «Тук тук тук», «Дольче Габбана», «Чита-дрита», «Жениха хотела»; альбом «Ха-ра-шо».

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Подробная информация

Детство. Андрей родился в Полтаве 2 октября 1973 года. Из-за того, что его отец Михаил Семенович Данилко рано ушел из жизни, вся ответственность за воспитание сына легла на плечи его мамы – Светланы Волковой. Андрей учился в обычной полтавской общеобразовательной школе №27. Его всегда тянуло к искусству, и потому художественную школу он посещал наравне с общеобразовательной. Кроме того, он активно участвовал в школьных вечеринках и выступал в местной команде КВН, которую позже возглавил.

Юность и появление Верки Сердючки. После окончания школы в 1991 году Андрей Данилко поступил в полтавское профессионально-техническое училище, будучи студентом которого он впервые появился на сцене в образе Верки Сердючки. Случилось это 1 апреля 1993 года. Тогда, на полтавской «Юморине», Андрей представил две миниатюры – «Столовая» и «Проводница». Образ пышногрудой женщины, которая не могла похвастаться скромностью и сдержанностью, сразу же понравился зрителям и судьям. Это выступление изменило его жизнь, ведь за следующие два десятилетия альтер-эго Андрея принесло ему всеукраинскую и международную славу.

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Карьера и международное признание. Образ Верки Сердючки довольно быстро полюбился зрителям, и уже в ноябре 1997 года на экранах появляется «СВ-шоу», центральным персонажем которого выступает проводница Верка. Тогда талант артиста раскрылся по-новому. Шоу было основано на импровизации и требовало мгновенных реакций, в чем Данилко был хорош как никто другой.

Кроме всего вышесказанного, Верка Сердючка стала героем множества мюзиклов: «За двумя зайцами», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Снежная королева» и др.

Но по-настоящему международное признание Андрей завоевал в 2007 году. Тогда он в образе все той же проводницы с песней «Dancing Lasha Tumbai» занял почетное второе место на Евровидении, став настоящей сенсацией. Следует отметить, что авторитетное британское издание The Guardian назвало тогда номер Сердючки «лучшей песней, которая не выиграла Евровидение.

В 2015 году с «Dancing! Lasha Tumbai» Верка Сердючка блеснула в камео в голливудском блокбастере SPY в компании Джейсона Стэтхэма, Джуда Лоу и Мелиссы МакКарти.

Год спустя выступление Сердючки на Евровидении было признано «самым ярким» номером за всю историю этого песенного конкурса.

В 2016-2017 годах Андрей Данилко – судья Национального отбора Евровидения. В это же время он становится членом жюри обновленного состава судей шоу «Х-фактор»-7. Следует отметить, что он продолжил судейство и в 8 сезоне «Х-фактор».

В 2017 году Евровидение проходило в Украине. И, конечно, не могло состояться без Верки. Тогда была выпущена серия видеоклипов, которые рассказывали вымышленную историю о путешествии Сердючки в качестве звезды Евровидения. К тому же она появилась на сцене во время финала, открыв телеголосование.

А летом 2017 года после 4-летней паузы выступление Верки Сердючки на Atlas Weekend в Киеве собрало более 100 000 зрителей.

К слову, без песен Сердючки не проходит ни один украинский праздник. Сольный альбом Верки «Ха-ра-шо!» стал первым бриллиантовым диском в Украине, продавшись тиражом в полмиллиона экземпляров, а в эру расцвета пиратства эту цифру можно смело умножать на десять.

Мало кто знает, что Андрей Данилко – большой поклонник Фредди Меркьюри. Несколько лет назад купил Роллс-Ройс Silver Shadow, который когда-то принадлежал певцу.

Образ, который придумал и воплотил в жизнь Данилко, можно назвать легендарным. У Верки Сердючки самое большое количество двойников по всему миру среди всех артистов постсоветского пространства и не только.

Личная жизнь. В одном из интервью Андрей Данилко сказал, что одиночество – его гармоничное состояние. Однако на самом деле его личная жизнь – настоящая тайна. Несмотря на догадки, слухи и сплетни, единственное, что известно наверняка, – он не женат.

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