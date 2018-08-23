Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник порадував своїх шанувальників. Талановитий і харизматичний співак випустив свіжий хіт! Сьогодні, 23 серпня, фанати можуть послухати нову пісню Олега Винника «Вишиванка». Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram. Детальніше про прем’єру читайте в нашому матеріалі.

23 серпня в Олега Винника вийшов трек під назвою «Вишиванка». За повідомленнями артиста в соцмережах зрозуміло, що пісня присвячена Дню Незалежності України. Саме тому, швидше за все, артист і призначив прем’єру на День прапора.

На створення україномовного синглу під назвою «Вишиванка» музиканта надихнули земляки:

«Я щасливий презентувати свою «Вишиванку» напередодні святкування Дня Незалежності України. Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що Він дає мені такі пісні. Це так круто співати про свою Батьківщину, своїх земляків, сімейні цінності, українські традиції та колорит».

За кілька днів до презентації нової композиції Винник запропонував українцям взяти участь у флешмобі. Жителі різних куточків країни об’єдналися, викладаючи на своїх сторінках в соцмережах фото у вишиванках з хештегами #ov #вишиванка та #незалежність.

Більше на тему: У таємничого залицяльника Каменських з’явився конкурент

Текст пісні:

До лиця вишиванка, тобі до лиця,

Та радієш, всміхаєшся без кінця!

Соковиті насичені кольори,

Як світанки яскраві вечори!

У орнаменти долі перетворись,

І на віки з узорами зростись,

Ніби серце гаряче в долонях твоє!

Приспів:

Одягни вишиванку, Україно моя!

Йде на свято вся сім’я!

В вишиванці каштани і акація!

Одягни вишиванку, Україно моя!

Йде на свято вся сім’я!

В вишиванці каштани і акація!

Ти і я!..

За столом вся родина, за столом

Скатертина обшита хрестиком!

Пахне святом і радістю коровай!

Пам’ятай ці хвилини! Пам’ятай!..

Кольори: білий, голубий,

Щоб життя заіскрилося, полюби,

Ніби серце гаряче в долонях твоє!

Приспів



Дивіться початок дев’ятого сезону «Х-фактор» 1 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ