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Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка

21.02.2020

Легенда української сцени Андрій Данилко став членом журі Нацвідбору на Євробачення-2020. Давайте згадаємо культові досягнення української суперзірки.

Дивіться фінал Відбору на Євробачення 2020 – онлайн трансляція на сайті

Про його нагороди, перемоги та всенародну любов можна говорити годинами. Ми вирішили пригадати декілька найяскравіших досягнень артиста та маловідомих фактів з його біографії.

Сольний альбом Вєрки Сердючки «Ха-ра-шо!» став першим діамантовим диском в Україні, розпродавшись тиражем півмільйона примірників. А в еру розквіту піратства цю цифру можна сміливо множити на десять.

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Андрій Данилко перший український артист, який зібрав два аншлаги поспіль у «Лужниках» найбільш місткому стадіоні у Росії.

Звичайно важко забути його тріумф на Євробаченні-2007. Тоді британське видання The Guardian назвало номер Вєрки Сердючки «кращою піснею, яка не виграла Євробачення». Також «Dancing! Lasha Tumbai» був визнаний найяскравішим номером за всю історію цього пісенного конкурсу.

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У Андрія Данилка найбільша кількість двійників по всьому світу серед усіх артистів пострадянського простору.

У 2015 році Вєрка Сердючка засвітилася у голлівудському блокбастері SPY в компанії Джейсона Стетхема, Джуда Лоу та Мелісси МакКарті.

Верка Сердючка и Джейсон Стетхэм

Мало хто знає, що у 2013 році Андрій Данилко, як великий шанувальник, купив Роллс-Ройс Silver Shadow Фредді Меркьюрі.

Чотири роки поспіль (2016-2018 рр.) Андрій Данилко був суддею Національного відбору Євробачення. Також він шукав найобдарованіших виконавців як член журі в шоу «Х-фактор».

андрей данилко

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У 2017 році після чотирирічної паузи виступ Вєрки Сердючки на Atlas Weekend зібрав 100 000 глядачів.

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