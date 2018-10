Андрій Данилко – один з найуспішніших українських артистів, який найбільш відомий своїм образом Вєрки Сердючки. Вже не перший десяток років він підкорює серця жителів не лише нашої країни, а й усього світу. Цікаві факти з життя, а також біографію артиста читайте у нашому матеріалі.



Більше на тему: Другий шанс для Валерія Юрченко на «Х-фактор»-9

Повне ім’я: Андрій Михайлович Данилко

Дата народження: 2 жовтня 1973 року

Місце народження: Полтава, Українська РСР

Діяльність: актор, співак, телеведучий, гуморист, композитор, автор пісень, режисер, сценарист

Сімейний стан: неодружений

Псевдонім: Вєрка Сердючка

Найкращі роботи: пісні «Я не поняла», «Тук тук тук», «Дольче Габбана», «Чита-дрита», «Жениха хотела»; альбом «Ха-ра-шо».

Детальна інформація

Дитинство. Андрій народився у Полтаві 2 жовтня 1973 року. Через те, що його батько Михайло Семенович Данилко рано пішов із життя, вся відповідальність за виховання сина лягла на плечі його мами – Світлани Волкової. Андрій навчався у звичайній полтавській загальноосвітній школі №27. Його завжди тягнуло до мистецтва, і тому художню школу він відвідував нарівні із загальноосвітньою. Крім того, він брав активну участь у шкільних вечірках і виступав у місцевій команді КВК, яку пізніше очолив.

Юність і поява Вєрки Сердючки. Після закінчення школи у 1991 році Андрій Данилко вступив до полтавського професійно-технічного училища, будучи студентом якого він вперше з’явився на сцені в образі Вєрки Сердючки. Сталося це 1 квітня 1993 року. Тоді, на полтавській «Гуморині», Андрій представив дві мініатюри – «Їдальня» і «Провідниця». Образ пишногрудої жінки, яка не могла похвалитися скромністю і стриманістю, відразу ж сподобався глядачам і суддям. Цей виступ змінив його життя, адже за наступні два десятиліття альтер-его Андрія принесло йому всеукраїнську та міжнародну славу.

Більше на тему: Через кого влаштували суперечку на «Х-фактор»-9 Андрій Данилко і Настя Каменських?

Кар’єра та міжнародне визнання. Образ Вєрки Сердючки досить швидко полюбився глядачам, і вже у листопаді 1997 року на екранах з’являється «СВ-шоу», центральним персонажем якого виступає провідниця Вєрка. Тоді талант артиста розкрився по-новому. Шоу було основано на імпровізації та вимагало миттєвих реакцій, у чому Данилко був талановитий як ніхто інший.

Крім усього вищесказаного, Вєрка Сердючка стала героєм безлічі мюзиклів: «За двома зайцями», «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Снігова королева» та ін.

Але по-справжньому міжнародне визнання Андрій завоював у 2007 році. Тоді він в образі все тієї ж провідниці з піснею «Dancing Lasha Tumbai» зайняв почесне друге місце на Євробаченні, ставши справжньою сенсацією. Слід зазначити, що авторитетне британське видання The Guardian назвало тоді номер Сердючки «найкращою піснею, яка не виграла Євробачення.

У 2015 році з «Dancing! Lasha Tumbai» Вєрка Сердючка блиснула у камео в голлівудському блокбастері SPY в компанії Джейсона Стетхема, Джуда Лоу і Мелісси МакКарті.

Рік потому виступ Сердючки на Євробаченні був визнаний «найяскравішим» номером за всю історію цього пісенного конкурсу.

У 2016-2017 роках Андрій Данилко – суддя Національного відбору Євробачення. У цей же час він стає членом журі оновленого складу суддів шоу «Х-фактор»-7. Слід зазначити, що він продовжив суддівство і у 8 сезоні «Х-фактор».

У 2017 році Євробачення проходило в Україні. І, звичайно, не могло відбутися без Вєрки. Тоді була випущена серія відеокліпів, які розповідали вигадану історію про подорож Сердючки як зірки Євробачення. До того ж вона з’явилася на сцені під час фіналу, відкривши телеголосування.

А влітку 2017 року після 4-річної паузи виступ Вєрки Сердючки на Atlas Weekend у Києві зібрав понад 100 000 глядачів.

A post shared by VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) on Jul 1, 2017 at 2:55am PDT

До слова, без пісень Сердючки не проходить жодне українське свято. Сольний альбом Вєрки «Ха-ра-шо!» став першим діамантовим диском в Україні, продавшись тиражем у півмільйона примірників, а в еру розквіту піратства цю цифру можна сміливо множити на десять.

Мало хто знає, що Андрій Данилко – великий шанувальник Фредді Мерк’юрі. Кілька років тому він купив Роллс-Ройс Silver Shadow, який колись належав співаку.

Образ, який придумав і втілив у життя Данилко, можна назвати легендарним. У Вєрки Сердючки найбільша кількість двійників у всьому світі серед всіх артистів пострадянського простору і не тільки.

Особисте життя. В одному з інтерв’ю Андрій Данилко сказав, що самотність – його гармонійний стан. Однак насправді його особисте життя – справжня таємниця. Незважаючи на припущення, чутки і плітки, єдине, що відомо напевно, – він неодружений.

Більше на тему: Чоловік покинув все заради зустрічі з суддею «Х-фактор»-9 Андрієм Данилком

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.