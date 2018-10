Андрій Данилко: кращі пісні судді «Х-фактор»-9

Андрій Данилко – український артист, продюсер, актор, суддя 9 сезону шоу «Х-фактор». Найбільше відомий його образ «Вєрка Сердючка». У нашому матеріалі ви знайдете добірку найбільш хітових композицій артиста.

Більше на тему: Гурт «ZBSband»: Золотий Бойс Шоу Бенд на «Х-фактор»-9

Пісня «Dancing Lasha Tumbai» принесла Вєрці Сердючці світову славу і перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2007. Пісня, написана на суміші української, англійської та німецької, успішно пройшла національний відбір і виграла глядацьке голосування.

Пісня «Все будет хорошо» стала своєрідним гімном гарного настрою і свята.

Звичайно ж, жодне застілля не обходиться без культової «Гоп-Гоп-Гоп». Цитуючи автора «Ой не буду горювать, буду танцювати!».

Майже кожна пісня Андрія – про любов. Про сам наболіле і сокровенне кожного. Одна з таких «ТУК, ТУК, ТУК».

Кожна з нас зовсім трошки, але мріє про принца. Андрій Данилко написав наочний посібник для всіх дівчат, як же все-таки бути з цим самим принцом – «Я не поняла».

Відео на пісню «Хорошо красавицам» присвячується тим, хто внутрішню красу цінує більше, ніж зовнішню.

Більше на тему: Андрій Данилко: біографія, особисте життя і все новини про артиста

Дізнайтеся кого запримітить собі в команду на шостому кастингу Андрій Данилко. Не пропустіть прем’єру «Х-фактор» 6 жовтня в 19:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.