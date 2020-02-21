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Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко

21.02.2020

Легенда украинской сцены Андрей Данилко стал членом жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Давайте вспомним культовые достижения украинской суперзвезды. 

Смотрите финал Отбора на Евровидение 2020 – онлайн трансляция на сайте

О его наградах, победах и всенародной любви можно говорить часами. Мы решили вспомнить о нескольких самых ярких достижениях артиста и малоизвестных фактах из его биографии.

Сольный альбом Верки Сердючки «Ха-ра-шо!» стал первым бриллиантовым диском в Украине, продавшись тиражом полмиллиона экземпляров, а в эру расцвета пиратства эту цифру можно смело умножать на десять.

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Андрей Данилко первый украинский артист, собравший два аншлага подряд в «Лужниках» — самый вместительный стадион в России.

Конечно, трудно забыть его триумф на Евровидении-2007. Тогда британское издание The Guardian назвало номер Верки Сердючки «лучшей песней, которая не выиграла Евровидение». Также «Dancing! Lasha Tumbai» был признан самым ярким номером за всю историю этого песенного конкурса.

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У Андрея Данилко самое большое количество двойников по всему миру среди всех артистов постсоветского пространства.

В 2015 году Верка Сердючка блеснула в голливудском блокбастере SPY в компании Джейсона Стэтхэма, Джуда Лоу и Мелиссы МакКарти.

Верка Сердючка и Джейсон Стетхэм

Немногие знают, что в 2013 году Андрей Данилко, как большой поклонник, купил Роллс-Ройс Silver Shadow Фредди Меркьюри.

Четыре года подряд (2016-2019 гг.) Андрей Данилко был судьей Национального отбора Евровидения. Также он искал самых талантливых исполнителей как член жюри в шоу «Х-фактор».

андрей данилко

В 2017 году после четырехлетней паузы выступление Верки Сердючки на Atlas Weekend собрало 100 000 зрителей.

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