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Телеканал СТБ / «Х-Фактор»-9: дата старта проекта уже объявлена

«Х-Фактор»-9: дата старта проекта уже объявлена

Телеканал СТБ

Дата старта «Х-Фактор»-9 уже известна. Совсем скоро – 1 сентября – вы снова увидите на экранах любимое вокальное шоу! Новым продюсером проекта стал Вадим Лисица. Кто станет ведущим и займет кресла судей талант-шоу? Эти и другие подробности о старте «Х-Фактор» 2018 читайте в нашем материале.

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Известно, что кастинги начались еще 2 мая, а старт сезона уже объявлен – это 1 сентября.

В креслах судьей снова окажутся всеми любимые Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и Олег Винник.

Ведущим «Х-Фактор»-9 остается харизматичный Андрей Бедняков. До начала съемок он уже объехал крупнейшие города Украины в поисках талантливых артистов. В этом году «Х-фактор» впервые побывал в Полтаве, Виннице и Черновцах. Кроме того, кастинги талант-шоу также проходили в Харькове, Днипре, Мариуполе, Львове, Одессе и Киеве.

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Есть у «Х-Фактор»-9 и другие новости: новый музыкальный продюсер – Вадим Лисица, известный сотрудничеством с такими артистами как ALYOSHA, LOBODA, группой “Время и Стекло” и Mozgi Production. В обязанности Вадима Лисицы в качестве продюсера талант-шоу будет входить работа с репертуаром участников и аранжировкой.

В структуре шоу также будут изменения: 10 эпизодов кастинга, а не 8, 2 эпизода из тренировочного лагеря. Прямых эфиров будет 6, а не привычных 8.

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Победитель «Х-Фактор»-9 вместо 1 миллиона гривен получит профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.

Video: «Х-Фактор»-9: дата старта проекта уже объявлена

Когда Х-фактор-9? Дата старта Х-фактор 2018 уже известна, а также озвучены главные изменения проекта

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