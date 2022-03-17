Андрей Бедняков: Мой Мариуполь выстоит!

Это мой Мариуполь. Город , в котором я вырос . Город, который всегда пах для меня морем , кукурузой и родителями.

Сейчас мой город пахнет горем, страданием и слезами , которые принесли великие лживые «освободители»

Это самый центр города. Там ресторан «Сыто-пьяно», где вкусные рапаны на сковородке. Рядом место, где мы играли в приставку с пацанами ночи напролёт. Напротив ― главный корпус ПГТУ.

Больше 90% моего города говорит на русском.

И вот ТАК «освободители» освобождают русскоговорящих . Вот она ― Настоящая иХ защита.

Пока вас не было, у нас город жил мирно и прекрасно. Но как только вы переступили границу ― случилась катастрофа. И так везде, куда вы приходите.

Эти орки сравнивают мой город с землей.

Город, в котором моя семья , родные и мои друзья, которых я безумно люблю и которых я обязательно увижу! Ведь у вас, друзья, нет другого выбора, ясно?!

«Освободители», вы фиг сломите Мариуполь, знайте это! А также Харьков, Николаев, Бердянск , Мелитополь, Волноваху и другие города Украины!

Я молюсь за то, чтобы люди были целы.

А также за то, чтобы наши воины были сильны.

И всем тем , кто поддерживает войну, тем, кто с буковкой Z на аватарке пишет мне: «Ой, интересно, как ты переобуешься, когда мы победим»…

Два уточнения: я не переобуюсь, и хер вы победите!

Мой город выстоит! И снова будет пахнуть морем, кукурузой и родителями.

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